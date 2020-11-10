Хорошие новости для организаторов концертов и музыкальных фестивалей и всех, кто по ним соскучился. Возможно, при соблюдении мер безопасности риск заражения на таких мероприятиях минимален.

Группа ученых из Университета Галле-Виттенберг им. Мартина Лютера (MLU) в Германии провела исследование на экспериментальном концерте в Лейпциг-Арена с целью определения вероятности заражения коронавирусом.

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Как происходило исследование

Для этого были смоделированы несколько вариантов поведения участников концерта. Добровольцев разделили на три группы: одни должны были строго соблюдать социальную дистанцию, другие – с ослаблениями, а третьи – не соблюдать вовсе.

Все участники были в респираторах, а также снабжены флуоресцентными дезинфицирующими средствами и специальными средствами для контроля распространения аэрозольных капель и циркуляции воздуха. В течение 10 часов участники передвигались по концертному залу, посещали буфет и туалеты.

Важно соблюдать профилактику COVID-19

По результатам исследования ученые оценили вероятность распространения коронавируса на таком мероприятии от "низкого" до "очень низкого" в том случае, если организаторы обеспечат все необходимые меры безопасности.

А именно: качественную вентиляцию, ограниченное количество людей, возможность попасть в зал через несколько выходов. Примечательно, что наибольшее количество личных контактов происходило не во время концерта, а когда люди выходили из зала, перекусывали в буфете и посещали туалетные комнаты.

Исследование еще не прошло рецензирование и пока опубликовано в виде препринта. Представители концертной индустрии отреагировали на него с большим оптимизмом, в то время, как в научном сообществе к нему отнеслись скептически и предложили подождать результатов более масштабных исследований.