Новини про коронавірус 8 липня: МОЗ готується до найгіршого сценарію, 807 нових хворих
Від початку пандемії, в Україні коронавірус діагностували у 50 414 людей, за минулу добу зафіксовано 807 інфікованих. МОЗ попередила про ймовірний гірший сценарій восени. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 липня.
Новини про коронавірус в Україні 8 липня
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Статистика поширення COVID-19
За минулу добу в Україні зареєстрували 807 нових випадків інфікування SARS-CoV-2. Загалом в Україні підтвердили 50 414 випадків інфікування. 1 306 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Найбільша кількість активних хворих у Львівській області.
Кількість випадків зараження в областях України
- Львівська область – 6562 (+117)
- Київ – 5779 (+114)
- Чернівецька область – 5051 (+19)
- Рівненська область – 4304 (+76)
- Закарпатська область – 3533 (+75)
- Київська область – 2853 (+44)
- Волинська область – 2825 (+37)
- Івано-Франківська область – 2797 (+53)
- Харківська область – 2466 (+50)
- Тернопільська область – 2142 (+34)
- Вінницька область – 2002 (+23)
- Одеська область – 1984 (+65)
- Житомирська область – 1484 (+15)
- Дніпропетровська область – 1120 (+4)
- Хмельницька область – 863 (+21)
- Донецька область – 713 (+27)
- Черкаська область – 695 (+17)
- Кіровоградська область – 664 (+1)
- Запорізька область – 599 (+1)
- Чернігівська область – 578 (+2)
- Миколаївська область – 463 (+2)
- Полтавська область – 326 (+1)
- Сумська область – 323 (+2)
- Херсонська область – 201 (+5)
- Луганська область – 87 (+2)
Де зафіксовано летальні випадки
- Чернівецька область – 192 (+2)
- Львівська область – 170 (+6)
- Закарпатська область – 121 (+4)
- Київ – 119 (+3)
- Івано-Франківська область – 105 (+1)
- Харківська область – 99 (+5)
- Рівненська область – 78
- Волинська область – 71 (+1)
- Київська область – 55
- Вінницька область – 33 (+1)
- Кіровоградська область – 32
- Житомирська область – 32 (+2)
- Тернопільська область – 31
- Черкаська область – 27 (+1)
- Одеська область – 25
- Дніпропетровська область – 23
- Хмельницька область – 20
- Запорізька область – 18
- Полтавська область – 13
- Чернігівська область – 13
- Миколаївська область – 11
- Донецька область – 10
- Сумська область – 5
- Херсонська область – 3
- Луганська область – 0
Скільки пацієнтів одужали в областях
- Чернівецька область – 2386 (+87)
- Рівненська область – 2272 (+77)
- Київ – 1900 (+52)
- Київська область – 1623 (+101)
- Вінницька область – 1411 (+45)
- Тернопільська область – 1327 (+26)
- Харківська область – 1261 (+24)
- Івано-Франківська область – 1204 (+19)
- Закарпатська область – 1117 (+88)
- Житомирська область – 1061 (+67)
- Волинська область – 1030 (+157)
- Дніпропетровська область – 1000 (+19)
- Львівська область – 974 (+3)
- Одеська область – 863 (+31)
- Хмельницька область – 603 (+1)
- Кіровоградська область – 570 (+4)
- Черкаська область – 529 (+10)
- Запорізька область – 464 (+10)
- Миколаївська область – 330 (+12)
- Полтавська область – 278 (+1)
- Сумська область – 264 (+6)
- Донецька область – 203 (+30)
- Чернігівська область – 196 (+51)
- Херсонська область – 184
- Луганська область – 69 (+5)
Кількість отриманих Центром громадського здоров’я підозр на коронавірус: 97 356 (+1170).
Кількість проведених ПЛР-тестувань: 745 313.
Кількість проведених ІФА-тестувань: 298 298.
Аналіз ПЛР визначає наявність геному хвороби в організмі. Натомість ІФА-тест виявляє антитіла до збудника інфекції, які свідчать про те, чи хворіла людина або чи зустрічалась з дією інфекції взагалі.
Коронавірус у ЗСУ
Станом на 8 липня у Збройних силах України від коронавірусу лікуються 161 військовий. За добу виявили три випадки інфікування серед військових. На жаль, від початку пандемії 5 військовослужбовців померли.
Загалом на самоізоляції перебувають 611 військовослужбовців. У найближчі 3 доби термін ізоляції закінчується у 254 службовців.
Скільки медиків захворіло
За минулу добу COVID-19 виявили ще у 46 медпрацівників. Від початку пандемії коронавірусу, в Україні на COVID-19 захворіли 7 092 медиків, щонайменше 43 з них померли від ускладнень COVID-19.
Понад 4 579 працівників медичної сфери одужали та повернулися до звичного життя.
Які області не готові до послаблення карантину
Станом на 8 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:
- Волинська область,
- Донецька область,
- Закарпатська область,
- Івано-Франківська область,
- Львівська область,
- Одеська область,
- Рівненська область,
- Тернопільська область,
- Харківська область.
Незабаром в Україні з'явиться Ремдесивір
Ремдесивір включили до українського протоколу лікування ускладнень коронавірусної хвороби відразу. Препарат вважають ефективним, як українські фахівці, так і світові вчені.
За словами голови МОЗ Максима Степанова, препарат не є доступним в Україні, лише тому, що МОЗ не мало змоги його замовити. Попередньо є домовленість про закупівлю в кількості достатній для лікування 8 тисячі пацієнтів.
Зараз ми вже провели перемовини про закупівлю препарату з компаніями, які отримали ліцензії від компанії Gilead,
– заявив Степанов.
МОЗ заявив, що найгірший сценарій – восени
Максим Степанов заявив, що в Україні зростає захворюваність на коронавірус, на осінь система охорони здоров’я готуватиметься до "найгіршого варіанту".
У нас триває епідемія. За кількістю захворювань у нас є зростання. І нам дуже потрібен контроль. Контроль заради безпеки і здоров’я наших громадян. Розраховую, що депутати підтримають цей законопроєкт (про штрафи за неносіння масок, – ред.),
– сказав голова МОЗ.
Перебіг коронавірусу / Колаж 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 8 липня
Загалом у світі заразилися майже 12 мільйонів людей ївід початку пандемії, кількість збільшилася на 208 тисяч за попередню добу.
Майже 547 тисяч пацієнтів омерли (+5515), понад 6,9 мільйонів осіб вилікувалися (+208 тисяч).
Знайшли чотири препарати, які ефективно зупиняють поширення COVID-19
Вчені з США виявили чотири лікарських препарати, які ефективно зупиняли реплікацію коронавірусу. Ліки спрямовані на блокування специфічного ферменту, без якого SARS-CoV-2 не може вражати здорові клітини.
Цими препаратами стали засіб проти гепатиту С Боцепревір, GC-376, який застосовують для лікування коронавірусів у кішок, а також інгібітори Кальпаіна II і інгібітори Цистеїну – раніше їх вивчали для лікування раку і нейродегенеративних захворювань.