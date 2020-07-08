Від початку пандемії, в Україні коронавірус діагностували у 50 414 людей, за минулу добу зафіксовано 807 інфікованих. МОЗ попередила про ймовірний гірший сценарій восени. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 липня.

Новини про коронавірус в Україні 8 липня

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу в Україні зареєстрували 807 нових випадків інфікування SARS-CoV-2. Загалом в Україні підтвердили 50 414 випадків інфікування. 1 306 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Найбільша кількість активних хворих у Львівській області.

Кількість випадків зараження в областях України

Львівська область – 6562 (+117)

Київ – 5779 (+114)

Чернівецька область – 5051 (+19)

Рівненська область – 4304 (+76)

Закарпатська область – 3533 (+75)

Київська область – 2853 (+44)

Волинська область – 2825 (+37)

Івано-Франківська область – 2797 (+53)

Харківська область – 2466 (+50)

Тернопільська область – 2142 (+34)

Вінницька область – 2002 (+23)

Одеська область – 1984 (+65)

Житомирська область – 1484 (+15)

Дніпропетровська область – 1120 (+4)

Хмельницька область – 863 (+21)

Донецька область – 713 (+27)

Черкаська область – 695 (+17)

Кіровоградська область – 664 (+1)

Запорізька область – 599 (+1)

Чернігівська область – 578 (+2)

Миколаївська область – 463 (+2)

Полтавська область – 326 (+1)

Сумська область – 323 (+2)

Херсонська область – 201 (+5)

Луганська область – 87 (+2)

Де зафіксовано летальні випадки

Чернівецька область – 192 (+2)

Львівська область – 170 (+6)

Закарпатська область – 121 (+4)

Київ – 119 (+3)

Івано-Франківська область – 105 (+1)

Харківська область – 99 (+5)

Рівненська область – 78

Волинська область – 71 (+1)

Київська область – 55

Вінницька область – 33 (+1)

Кіровоградська область – 32

Житомирська область – 32 (+2)

Тернопільська область – 31

Черкаська область – 27 (+1)

Одеська область – 25

Дніпропетровська область – 23

Хмельницька область – 20

Запорізька область – 18

Полтавська область – 13

Чернігівська область – 13

Миколаївська область – 11

Донецька область – 10

Сумська область – 5

Херсонська область – 3

Луганська область – 0

Скільки пацієнтів одужали в областях

Чернівецька область – 2386 (+87)

Рівненська область – 2272 (+77)

Київ – 1900 (+52)

Київська область – 1623 (+101)

Вінницька область – 1411 (+45)

Тернопільська область – 1327 (+26)

Харківська область – 1261 (+24)

Івано-Франківська область – 1204 (+19)

Закарпатська область – 1117 (+88)

Житомирська область – 1061 (+67)

Волинська область – 1030 (+157)

Дніпропетровська область – 1000 (+19)

Львівська область – 974 (+3)

Одеська область – 863 (+31)

Хмельницька область – 603 (+1)

Кіровоградська область – 570 (+4)

Черкаська область – 529 (+10)

Запорізька область – 464 (+10)

Миколаївська область – 330 (+12)

Полтавська область – 278 (+1)

Сумська область – 264 (+6)

Донецька область – 203 (+30)

Чернігівська область – 196 (+51)

Херсонська область – 184

Луганська область – 69 (+5)

Кількість отриманих Центром громадського здоров’я підозр на коронавірус: 97 356 (+1170).

Кількість проведених ПЛР-тестувань: 745 313.

Кількість проведених ІФА-тестувань: 298 298.

Чим відрізняється ІФА-тест від ПЛР? Аналіз ІФА є значно доступнішим, ніж аналіз ПЛР. Українські лабораторії зможуть проводити близько мільйона імуноферментних аналізів на добу, про це заявив Віктор Ляшко.

Аналіз ПЛР визначає наявність геному хвороби в організмі. Натомість ІФА-тест виявляє антитіла до збудника інфекції, які свідчать про те, чи хворіла людина або чи зустрічалась з дією інфекції взагалі.

Коронавірус у ЗСУ

Станом на 8 липня у Збройних силах України від коронавірусу лікуються 161 військовий. За добу виявили три випадки інфікування серед військових. На жаль, від початку пандемії 5 військовослужбовців померли.

Загалом на самоізоляції перебувають 611 військовослужбовців. У найближчі 3 доби термін ізоляції закінчується у 254 службовців.

Скільки медиків захворіло

За минулу добу COVID-19 виявили ще у 46 медпрацівників. Від початку пандемії коронавірусу, в Україні на COVID-19 захворіли 7 092 медиків, щонайменше 43 з них померли від ускладнень COVID-19.

Понад 4 579 працівників медичної сфери одужали та повернулися до звичного життя.

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 8 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Волинська область,

Донецька область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Львівська область,

Одеська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Харківська область.

Незабаром в Україні з'явиться Ремдесивір

Ремдесивір включили до українського протоколу лікування ускладнень коронавірусної хвороби відразу. Препарат вважають ефективним, як українські фахівці, так і світові вчені.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, препарат не є доступним в Україні, лише тому, що МОЗ не мало змоги його замовити. Попередньо є домовленість про закупівлю в кількості достатній для лікування 8 тисячі пацієнтів.

Зараз ми вже провели перемовини про закупівлю препарату з компаніями, які отримали ліцензії від компанії Gilead,

– заявив Степанов.

Ремдесивір – що це Розробила препарат американська компанія Gilead Sciences. Ліки вводять внутрішньовенно. Ремдесивір знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомогти їм пережити гостру фазу інфекції.

МОЗ заявив, що найгірший сценарій – восени

Максим Степанов заявив, що в Україні зростає захворюваність на коронавірус, на осінь система охорони здоров’я готуватиметься до "найгіршого варіанту".

У нас триває епідемія. За кількістю захворювань у нас є зростання. І нам дуже потрібен контроль. Контроль заради безпеки і здоров’я наших громадян. Розраховую, що депутати підтримають цей законопроєкт (про штрафи за неносіння масок, – ред.),

– сказав голова МОЗ.



Перебіг коронавірусу / Колаж 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 8 липня

Загалом у світі заразилися майже 12 мільйонів людей ївід початку пандемії, кількість збільшилася на 208 тисяч за попередню добу.

Майже 547 тисяч пацієнтів омерли (+5515), понад 6,9 мільйонів осіб вилікувалися (+208 тисяч).

Знайшли чотири препарати, які ефективно зупиняють поширення COVID-19

Вчені з США виявили чотири лікарських препарати, які ефективно зупиняли реплікацію коронавірусу. Ліки спрямовані на блокування специфічного ферменту, без якого SARS-CoV-2 не може вражати здорові клітини.

Цими препаратами стали засіб проти гепатиту С Боцепревір, GC-376, який застосовують для лікування коронавірусів у кішок, а також інгібітори Кальпаіна II і інгібітори Цистеїну – раніше їх вивчали для лікування раку і нейродегенеративних захворювань.