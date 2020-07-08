Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко переконаний, що безпрецедентні карантинні заходи, які ввели у всьому світі, дали свій результат, адже врятували велику кількість життів.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю "Перехресний допит" на 24 каналі та пояснив, що в іншому випадку могло бути багато різних сценаріїв.

Більше читайте в інтерв'ю Реальна ситуація з COVID-19 в Україні та чого чекати далі: ексклюзивне інтерв'ю з Ляшком

За його словами, на початку лише розвитку хвороби, коли ще не було карантину, в наших умовах готовності системи охорони здоров'я, стану економіки, наявності кількості медичних працівників і реанімаційних ліжок з матеріально-технічним забезпеченням, могли померти до 120 тисяч людей до кінця року.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар "Кожна країна по-своєму реагувала, вводячи карантинні обмеження. Ми це все зможемо прорахувати і в людських життях, і у впливі на економіку через деякий час. Коли це все буде змодельовано і показано, як воно могло розвиватись в разі, якби не працювали карантинні обмеження"

Він також додав, що люди не вірять в коронавірусну хворобу, доки вона не прийде в їхню родину, або в їхню сім'ю. Поки хтось не потрапляє в реанімаційне відділення.

"І я б не хотів, щоб це хтось відчував на собі чи своїх близьких. Це особливо небезпечна інфекційна хвороба. Так, ми сьогодні бачимо, що великий відсоток людей переносить її в легкій формі. Але водночас кількість госпіталізацій у нас в середньому 19%. Однак є області, в яких 30% людей госпіталізуються до лікарень. З них 10% потрапляють до реанімаційних відділень", – сказав головний санітарний лікар.



Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 каналу