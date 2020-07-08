Ошеломляющая цифра: сколько людей умерли бы, если бы не жесткий карантин
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко убежден, что беспрецедентные карантинные меры, которые ввели во всем мире, дали свой результат, ведь спасли большое количество жизней.
Такое мнение он озвучил в интервью "Перекрестный допрос" на 24 канале и пояснил, что в ином случае могло быть много разных сценариев.
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По его словам, в начале только развития болезни, когда еще не было карантина, в наших условиях готовности системы здравоохранения, состояния экономики, наличия количества медицинских работников и реанимационных коек с материально-техническим обеспечением – мы могли дойти и до 120 тысяч летальных случаев до конца года.
Он также добавил, что люди не верят в коронавирусную болезнь, пока она не придет в их семью. Пока кто-то не попадает в реанимационное отделение.
"И я бы не хотел, чтобы это кто-то испытывал на себе или своих близких. Это особо опасная инфекционная болезнь. Так, мы сегодня видим, что большой процент людей переносит ее в легкой форме. Но в то же время количество госпитализаций у нас в среднем 19%. Однако есть области, в которых 30% людей госпитализируются в больницы. Из них 10% попадают в реанимационные отделения", – добавил главный санитарный врач.
Протекание заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала
Смотрите видео интервью с Виктором Ляшко в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале: