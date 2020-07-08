Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко убежден, что беспрецедентные карантинные меры, которые ввели во всем мире, дали свой результат, ведь спасли большое количество жизней.

Такое мнение он озвучил в интервью "Перекрестный допрос" на 24 канале и пояснил, что в ином случае могло быть много разных сценариев.

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По его словам, в начале только развития болезни, когда еще не было карантина, в наших условиях готовности системы здравоохранения, состояния экономики, наличия количества медицинских работников и реанимационных коек с материально-техническим обеспечением – мы могли дойти и до 120 тысяч летальных случаев до конца года.

Виктор Ляшко, главный санитарный врач "Каждая страна по-своему реагировала, вводя карантинные ограничения. Мы это все сможем просчитать и в человеческих жизнях, и во влиянии на экономику через некоторое время. Когда это все будет смоделировано и показано, как оно могло развиваться в случае, если бы не работали карантинные ограничения"

Он также добавил, что люди не верят в коронавирусную болезнь, пока она не придет в их семью. Пока кто-то не попадает в реанимационное отделение.

"И я бы не хотел, чтобы это кто-то испытывал на себе или своих близких. Это особо опасная инфекционная болезнь. Так, мы сегодня видим, что большой процент людей переносит ее в легкой форме. Но в то же время количество госпитализаций у нас в среднем 19%. Однако есть области, в которых 30% людей госпитализируются в больницы. Из них 10% попадают в реанимационные отделения", – добавил главный санитарный врач.



Протекание заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала

Смотрите видео интервью с Виктором Ляшко в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале:​