Новости о коронавирусе 8 июля: Минздрав готовится к худшему сценарию, 807 новых больных
С начала пандемии в Украине коронавирус диагностировали у 50 414 человек, за минувшие сутки зафиксировано 807 инфицированных. Минздрав предупредил о вероятном худшем сценарии осенью. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 8 июля
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Статистика распространения COVID-19
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 807 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Всего в Украине подтвердили 50 414 случаев инфицирования. 1 306 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Наибольшее количество активных больных во Львовской области.
Количество случаев заражения в областях Украины
- Львовская область – 6562 (+117)
- Киев – 5779 (+114)
- Черновицкая область – 5051 (+19)
- Ровненская область – 4304 (+76)
- Закарпатская область – 3533 (+75)
- Киевская область – 2853 (+44)
- Волынская область – 2825 (+37)
- Ивано-Франковская область – 2797 (+53)
- Харьковская область – 2466 (+50)
- Тернопольская область – 2142 (+34)
- Винницкая область – 2002 (+23)
- Одесская область – 1984 (+65)
- Житомирская область – 1484 (+15)
- Днепропетровская область – 1120 (+4)
- Хмельницкая область – 863 (+21)
- Донецкая область – 713 (+27)
- Черкасская область – 695 (+17)
- Кировоградская область – 664 (+1)
- Запорожская область – 599 (+1)
- Черниговская область – 578 (+2)
- Николаевская область – 463 (+2)
- Полтавская область – 326 (+1)
- Сумская область – 323 (+2)
- Херсонская область – 201 (+5)
- Луганская область – 87 (+2)
Где зафиксированы летальные случаи
- Черновицкая область – 192 (+2)
- Львовская область – 170 (+6)
- Закарпатская область – 121 (+4)
- Киев – 119 (+3)
- Ивано-Франковская область – 105 (+1)
- Харьковская область – 99 (+5)
- Ровненская область – 78
- Волынская область – 71 (+1)
- Киевская область – 55
- Винницкая область – 33 (+1)
- Кировоградская область – 32
- Житомирская область – 32 (+2)
- Тернопольская область – 31
- Черкасская область – 27 (+1)
- Одесская область – 25
- Днепропетровская область – 23
- Хмельницкая область – 20
- Запорожская область – 18
- Полтавская область – 13
- Черниговская область – 13
- Николаевская область – 11
- Донецкая область – 10
- Сумская область – 5
- Херсонская область – 3
- Луганская область – 0
Сколько пациентов выздоровели в областях
- Черновицкая область – 2386 (+87)
- Ровненская область – 2272 (+77)
- Киев – 1900 (+52)
- Киевская область – 1623 (+101)
- Винницкая область – 1411 (+45)
- Тернопольская область – 1327 (+26)
- Харьковская область – 1261 (+24)
- Ивано-Франковская область – 1204 (+19)
- Закарпатская область – 1117 (+88)
- Житомирская область – 1061 (+67)
- Волынская область – 1030 (+157)
- Днепропетровская область – 1000 (+19)
- Львовская область – 974 (+3)
- Одесская область – 863 (+31)
- Хмельницкая область – 603 (+1)
- Кировоградская область – 570 (+4)
- Черкасская область – 529 (+10)
- Запорожская область – 464 (+10)
- Николаевская область – 330 (+12)
- Полтавская область – 278 (+1)
- Сумская область – 264 (+6)
- Донецкая область – 203 (+30)
- Черниговская область – 196 (+51)
- Херсонская область – 184
- Луганская область – 69 (+5)
Количество полученных Центром общественного здоровья подозрений на коронавирус: 97 356 (+1170).
Количество проведенных ПЦР-тестирований: 745 313.
Количество проведенных ИФА-тестирований: 298 298.
Анализ ПЦР определяет наличие генома болезни в организме. Зато ИФА-тест выявляет антитела к возбудителю инфекции, которые свидетельствуют о том, болел ли человек или встречался с действием инфекции вообще.
Коронавирус в ВСУ
По состоянию на 8 июля в Вооруженных силах Украины от коронавируса лечится 161 военный. За сутки выявили три случая инфицирования среди военных. К сожалению, с начала пандемии 5 военнослужащих умерли.
Всего на самоизоляции находятся 611 военнослужащих. В ближайшие 3 суток срок изоляции истекает у 254 служащих.
Сколько медиков заболело
За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 46 медработников. С начала пандемии коронавируса в Украине COVID-19 заболели 7 092 медиков, по меньшей мере 43 из них умерли от осложнений COVID-19.
Более 4 579 работников медицинской сферы выздоровели и вернулись к привычной жизни.
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 8 июля не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина такие регионы:
- Волынская область,
- Донецкая область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Львовская область,
- Одесская область,
- Ровненская область,
- Тернопольская область,
- Харьковская область.
Вскоре в Украине появится Ремдесивир
Ремдесивир включили в украинский протокол лечения осложнений коронавирусной болезни сразу. Препарат считают эффективным как украинские специалисты, так и мировые ученые.
По словам главы Минздрава Максима Степанова, препарат не доступен в Украине только потому, что Минздрав не имел возможности его заказать. Предварительно есть договоренность о закупке в количестве достаточном для лечения 8 тысяч пациентов.
Сейчас мы уже провели переговоры о закупке препарата с компаниями, которые получили лицензии от компании Gilead,
– заявил Степанов.
Минздрав заявил, что худший сценарий – осенью
Максим Степанов заявил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусом, на осень система здравоохранения будет готовиться к "худшему варианту".
У нас продолжается эпидемия. По количеству заболеваний у нас есть рост. И нам очень нужен контроль. Контроль ради безопасности и здоровья наших граждан. Рассчитываю, что депутаты поддержат этот законопроект (о штрафах за неношение масок, – ред.),
– сказал глава Минздрава.
Течение коронавируса / Коллаж 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 8 июля
Всего в мире заразились почти 12 миллионов человек с начала пандемии, количество увеличилось на 208 тысяч за предыдущие сутки.
Почти 547 тысяч пациентов умерли (+5515), более 6,9 миллионов человек вылечились (+208 тысяч).
Нашли четыре препарата, которые эффективно останавливают распространение COVID-19
Ученые из США обнаружили четыре лекарственных препарата, которые эффективно останавливали репликацию коронавируса. Лекарства направлены на блокирование специфического фермента, без которого SARS-CoV-2 не может поражать здоровые клетки.
Этими препаратами стали средство против гепатита С Боцепревир, GC-376, который применяют для лечения коронавирусов у кошек, а также ингибиторы кальпаина II и ингибиторы цистеина – ранее их изучали для лечения рака и нейродегенеративных заболеваний.