С начала пандемии в Украине коронавирус диагностировали у 50 414 человек, за минувшие сутки зафиксировано 807 инфицированных. Минздрав предупредил о вероятном худшем сценарии осенью. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 8 июля

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Статистика распространения COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 807 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Всего в Украине подтвердили 50 414 случаев инфицирования. 1 306 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Наибольшее количество активных больных во Львовской области.

Количество случаев заражения в областях Украины

Львовская область – 6562 (+117)

Киев – 5779 (+114)

Черновицкая область – 5051 (+19)

Ровненская область – 4304 (+76)

Закарпатская область – 3533 (+75)

Киевская область – 2853 (+44)

Волынская область – 2825 (+37)

Ивано-Франковская область – 2797 (+53)

Харьковская область – 2466 (+50)

Тернопольская область – 2142 (+34)

Винницкая область – 2002 (+23)

Одесская область – 1984 (+65)

Житомирская область – 1484 (+15)

Днепропетровская область – 1120 (+4)

Хмельницкая область – 863 (+21)

Донецкая область – 713 (+27)

Черкасская область – 695 (+17)

Кировоградская область – 664 (+1)

Запорожская область – 599 (+1)

Черниговская область – 578 (+2)

Николаевская область – 463 (+2)

Полтавская область – 326 (+1)

Сумская область – 323 (+2)

Херсонская область – 201 (+5)

Луганская область – 87 (+2)

Где зафиксированы летальные случаи

Черновицкая область – 192 (+2)

Львовская область – 170 (+6)

Закарпатская область – 121 (+4)

Киев – 119 (+3)

Ивано-Франковская область – 105 (+1)

Харьковская область – 99 (+5)

Ровненская область – 78

Волынская область – 71 (+1)

Киевская область – 55

Винницкая область – 33 (+1)

Кировоградская область – 32

Житомирская область – 32 (+2)

Тернопольская область – 31

Черкасская область – 27 (+1)

Одесская область – 25

Днепропетровская область – 23

Хмельницкая область – 20

Запорожская область – 18

Полтавская область – 13

Черниговская область – 13

Николаевская область – 11

Донецкая область – 10

Сумская область – 5

Херсонская область – 3

Луганская область – 0

Сколько пациентов выздоровели в областях

Черновицкая область – 2386 (+87)

Ровненская область – 2272 (+77)

Киев – 1900 (+52)

Киевская область – 1623 (+101)

Винницкая область – 1411 (+45)

Тернопольская область – 1327 (+26)

Харьковская область – 1261 (+24)

Ивано-Франковская область – 1204 (+19)

Закарпатская область – 1117 (+88)

Житомирская область – 1061 (+67)

Волынская область – 1030 (+157)

Днепропетровская область – 1000 (+19)

Львовская область – 974 (+3)

Одесская область – 863 (+31)

Хмельницкая область – 603 (+1)

Кировоградская область – 570 (+4)

Черкасская область – 529 (+10)

Запорожская область – 464 (+10)

Николаевская область – 330 (+12)

Полтавская область – 278 (+1)

Сумская область – 264 (+6)

Донецкая область – 203 (+30)

Черниговская область – 196 (+51)

Херсонская область – 184

Луганская область – 69 (+5)

Количество полученных Центром общественного здоровья подозрений на коронавирус: 97 356 (+1170).

Количество проведенных ПЦР-тестирований: 745 313.

Количество проведенных ИФА-тестирований: 298 298.

Чем отличается ИФА-тест от ПЦР? Анализ ИФА значительно доступнее, чем анализ ПЦР. Украинские лаборатории смогут производить около миллиона иммуноферментных анализов в сутки, об этом заявил Виктор Ляшко.



Анализ ПЦР определяет наличие генома болезни в организме. Зато ИФА-тест выявляет антитела к возбудителю инфекции, которые свидетельствуют о том, болел ли человек или встречался с действием инфекции вообще.

Коронавирус в ВСУ

По состоянию на 8 июля в Вооруженных силах Украины от коронавируса лечится 161 военный. За сутки выявили три случая инфицирования среди военных. К сожалению, с начала пандемии 5 военнослужащих умерли.

Всего на самоизоляции находятся 611 военнослужащих. В ближайшие 3 суток срок изоляции истекает у 254 служащих.

Сколько медиков заболело

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 46 медработников. С начала пандемии коронавируса в Украине COVID-19 заболели 7 092 медиков, по меньшей мере 43 из них умерли от осложнений COVID-19.

Более 4 579 работников медицинской сферы выздоровели и вернулись к привычной жизни.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 8 июля не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина такие регионы:

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Одесская область,

Ровненская область,

Тернопольская область,

Харьковская область.

Вскоре в Украине появится Ремдесивир

Ремдесивир включили в украинский протокол лечения осложнений коронавирусной болезни сразу. Препарат считают эффективным как украинские специалисты, так и мировые ученые.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, препарат не доступен в Украине только потому, что Минздрав не имел возможности его заказать. Предварительно есть договоренность о закупке в количестве достаточном для лечения 8 тысяч пациентов.

Сейчас мы уже провели переговоры о закупке препарата с компаниями, которые получили лицензии от компании Gilead,

– заявил Степанов.

Ремдесивир – что это Разработала препарат американская компания Gilead Sciences. Лекарства вводят внутривенно. Ремдесивир снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.

Минздрав заявил, что худший сценарий – осенью

Максим Степанов заявил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусом, на осень система здравоохранения будет готовиться к "худшему варианту".

У нас продолжается эпидемия. По количеству заболеваний у нас есть рост. И нам очень нужен контроль. Контроль ради безопасности и здоровья наших граждан. Рассчитываю, что депутаты поддержат этот законопроект (о штрафах за неношение масок, – ред.),

– сказал глава Минздрава.



Течение коронавируса / Коллаж 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 8 июля

Всего в мире заразились почти 12 миллионов человек с начала пандемии, количество увеличилось на 208 тысяч за предыдущие сутки.

Почти 547 тысяч пациентов умерли (+5515), более 6,9 миллионов человек вылечились (+208 тысяч).

Нашли четыре препарата, которые эффективно останавливают распространение COVID-19

Ученые из США обнаружили четыре лекарственных препарата, которые эффективно останавливали репликацию коронавируса. Лекарства направлены на блокирование специфического фермента, без которого SARS-CoV-2 не может поражать здоровые клетки.

Этими препаратами стали средство против гепатита С Боцепревир, GC-376, который применяют для лечения коронавирусов у кошек, а также ингибиторы кальпаина II и ингибиторы цистеина – ранее их изучали для лечения рака и нейродегенеративных заболеваний.