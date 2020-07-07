В Украине после рекордного количества новых случаев заражений, фиксируют некоторое замедление темпов распространения коронавирусной инфекции. Так, за минувшие сутки зафиксировали 564 новых больных и 21 смертельный случай вследствие тяжелого течения COVID-19. В мире количество заболевших насчитывает около 12 миллионов. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 7 июля

Статистика распространения COVID-19 в Украине

По состоянию на 7 июля в Украине официально сообщили о 49 607 случаях инфицирования коронавирусной болезнью, из них 564 диагностировали в прошлые сутки. Больше всего новых больных в очередной раз обнаружили на Львовщине (+144), Закарпатье (+83) и в Киеве (+63).

Кроме того, зарегистрирован 21 смертельный случай в результате осложнений COVID-19. В целом в стране зафиксировали 1 283 смерти вследствие коронавирусной инфекции.

Впрочем, есть и хорошие новости, так как 22 193 пациента выздоровели – 490 из них выписали за минувшие сутки.

Ситуация с коронавирусом в областях по состоянию на 7 июля

Винницкая область – 1979 (1366 выздоровели);

Волынская область – 2788 (873 выздоровели);

Днепропетровская область – 1116 (981 выздоровели);

Донецкая область – 686 (173 выздоровели);

Житомирская область – 1469 (994 выздоровели);

Закарпатская область – 3458 (1029 выздоровели);

Запорожская область – 598 (454 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 2744 (1185 выздоровели);

м. Киев – 5665 (1848 выздоровели);

Киевская область – 2809 (1522 выздоровели);

Кировоградская область – 663 (566 выздоровели);

Луганская область – 85 (64 выздоровели);

Львовская область – 6445 (971 выздоровели);

Николаевская область – 461 (318 выздоровели);

Одесская область – 1919 (832 выздоровели);

Полтавская область – 325 (277 выздоровели);

Ровенская область – 4228 (2195 выздоровели);

Сумская область – 321 (258 выздоровели);

Тернопольская область – 2108 (1301 выздоровели);

Харьковская область – 2416 (1237 выздоровели);

Херсонская область – 196 (184 выздоровели);

Хмельницкая область – 842 (602 выздоровели);

Черкасская область – 678 (519 выздоровели);

Черновицкая область – 5032 (2299 выздоровели);

Черниговская область – 576 (145 выздоровели).

COVID-19 в рядах ВСУ: от коронавируса сейчас лечатся 168 военных, еще 611 находятся в изоляции. С начала пандемии побороли недуг 383 военнослужащих. К сожалению, 5 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.



от коронавируса сейчас лечатся 168 военных, еще 611 находятся в изоляции. С начала пандемии побороли недуг 383 военнослужащих. К сожалению, 5 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Коронавирус среди украинских медиков: в общем с начала пандемии заразились 7 046 медиков, 4 455 из которых уже выздоровели. Известно о не менее 43 летальных случаях среди работников медицинской сферы.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Украина готова противостоять второй волне COVID-19

В мире готовятся ко второй волне пандемии коронавируса. Подготовка продолжается и в Украине. В частности, в Министерстве здравоохранения заверили в готовности противостоять опасной инфекции.

Так, по словам главы Минздрава Максима Степанова, уровень обеспеченности страны перед эпидемией гораздо выше, чем был в начале марта. Минздрав убеждает, что все лабораторные центры обеспечены месячным запасом тест-систем при полной загрузке.

Закроют ли пляжи в Одессе из-за нарушения карантина и есть ли вспышки болезни

Как известно, на выходных 27 – 28 июня на пляжах и в клубах Одессы зафиксировали рекордные толпы отдыхающих, что является нарушением карантина. Контролировать это должны органы местного самоуправления.

По данным главного санитарного врача Виктора Ляшко, пока нет данных, сколько людей уехали из Одессы больными COVID-19. Нужно, чтобы прошел определенный период времени. Так как у коронавирусной болезни есть инкубационный период, который длится 14 дней.

Минздрав потом ретроспективно проанализирует случаи заболевания на территории Украины, чтобы выяснить, сколько из инфицированных было на отдыхе. И определить, связан ли случай коронавирусной болезни с отдыхом в Одессе, или нет.

Какие области не могут ослабить карантин

По состоянию на 7 июля не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина такие регионы:

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Одесская область,

Ровненская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Черниговская область.

Пересмотрит ли ЕС решение о въезде украинцев на следующей неделе

Сейчас Украина находится в списке стран "красной зоны", гражданам которой не позволяют пересекать Шенгенскую зону. Решение в пользу Украины на следующей неделе в ЕС, скорее всего, пересматривать не будут.

Сейчас МИД работает с европейскими коллегами над тем, чтобы, "как только Украина впишется в норматив, мы сразу получили зеленый свет со стороны ЕС".

Что нужно, чтобы ЕС разрешил Украине въезд Критерии, по которым ЕС решает, открывать свои границы для граждан других государств:

Количество больных на 100 тысяч населения должно быть меньше, чем средний аналогичный показатель в ЕС. По состоянию на прошлую неделю такой показатель в Евросоюзе составил 16 больных на 100 тысяч населения.

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Советы от МИД для туристов в страны, где разрешили въезд

Прежде всего, в МИД призвали тщательно проверять информацию о возможности въезда или транзитного проезда через имеющиеся официальные источники, в частности с использованием интерактивной карты МИД.

Свяжитесь с авиакомпанией, турфирмой и уточните актуальное состояние карантинных ограничений в стране. Проверяйте статус вашего бронирования.

Параллельно свяжитесь с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланировали путешествие. Официальные органы смогут предоставить самую полную и актуальную информацию об ограничениях;

Тщательно изучите условия вашего страхового полиса. Убедитесь, что он покрывает потери в случае инфицирования коронавирусом;

Позаботьтесь о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации – отмены рейса, вынужденного пребывания в стране сверх запланированного срока;

Возьмите с собой различные платежные средства – платежные карты, наличные и т. д;

Возьмите с собой необходимые лично вам медицинские препараты "с запасом".

Проверьте состояние вашего здоровья перед поездкой.



Куда могут полететь украинцы / Инфографика 24 канала

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Каковы ограничения для туристов в Турции

Уже с 1 июля Турция открыла туристические курорты для украинцев. Кроме оборудования помещений учреждений и гостиниц средствами дезинфекции, соблюдения социальной дистанции и контроля здоровья персонала, для украинцев есть также ряд требований, которые они должны пройти на въезде в страну. Условия въезда для украинцев в Турцию

Во время пересечения границы уже в Турции вам измеряют температуру на въезде.

Если нет никаких симптомов недомогания, украинцев свободно пропускают.

Если симптомы есть – украинцам предлагают бесплатно пройти ПЦР-тест.

Важным моментом Кулеба назвал то, что украинский турист должен прилететь в Турцию со страховкой, которая будет покрывать случаи COVID-19.

То есть если раньше туристы вылетали с общим страховым полисом, то сейчас нужен полис, который покрывает COVID-19. Удобство заключается в том, что купить такой полис можно прямо в аэропорту Турции – если вы прилетели и у вас не та страховка, вы можете оформить себе новую.

Минздрав отказал "Динамо" пустить фанатов на финал Кубка Украины

Финал Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020 все же состоится без фанатов. Министерство здравоохранения Украины отказало киевскому "Динамо", которое просило открыть несколько секторов.

Степанов заявил, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в Украине не позволяет проводить матчи с болельщиками.

Новости о коронавирусе в мире 7 июля

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире COVID-19 обнаружили у 11 641 640 человек. 6 320 890 пациентов уже выздоровели, но 538 539 больных умерли.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 938 624;

Бразилия – 1 623 284;

Индия – 719 664;

Россия – 693 215;

Перу – 305 703.

Европейский центральный банк назвал главные изменения для мировой экономики после пандемии

Кризис из-за пандемии коронавируса повлечет ряд изменений в мировой экономике. В частности, ускорится переход к диджитализации и автоматизации. Изменений также ожидают в логистической и промышленной индустриях: цепочки поставок продукции станут короче, а промышленность – более экологичной.

Исследования коронавируса

Влияет ли астма на ход COVID-19

Ученые Rutgers доказали, что астма не увеличивает риск заражения коронавирусом COVID-19 и не влияет на его тяжесть. Однако люди пожилого возраста с астмой, которые также имеют высокое артериальное давление, диабет или сердечные заболевания, могут иметь тяжелые случаи COVID-19, как и не астматики.

Нужно знать У коронавируса обнаружили новые симптомы

Ученые заметили новый симптом коронавируса

Ученые из лаборатории оральной гистопатологии Факультета здравоохранения бразильского университета заметили новые симптомы коронавирусного недуга. Он способен поражать полость рта, вызывая потерю вкуса, кандидоз и точечные кровоизлияния.

Кроме того в ротовой полости могут появляться язвы и воспалительные процессы на языке и слизистых оболочках. Все эти проявления вторичны и возникают в организме, который уже ослаблен инфекцией.