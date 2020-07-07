Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что ни одна страна не была готова к пандемии, все сначала реагировали хаотично, однако есть ряд стран, которые отличились планом, особой коммуникацией с гражданами и тестированием.

Среди стран, которые имели определенный план, был Тайвань. Об этом Супрун рассказала в интервью изданию Тыждень.ua.

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Эпидемия SARS в 2003 году ударила по ним достаточно сильно. С тех пор они научились реагировать на такие ситуации. Они имеют целый директорат, который занимается только эпидемиями,

– заметила экс-министр.

Еще до того, как вспышка COVID-19 была официально признана в Тайване, в стране слышали от своих граждан, которые ездили в КНР, о новой пневмонии и сразу отреагировали. Там начали шире информироваит людей, чтобы они брали на себя ответственность, сообщали, если стали контактными лицами с больными, позволили следить за ними через телефоны.

Следующим примером является Южная Корея, которая объединила усилия государства и бизнеса.

"Как только был расшифрован геном нового коронавируса, они начали создавать тесты, потому что поняли, что тестирование – самое важное. У них очень успешно сотрудничали государство, бизнес, научные организации", – объяснила Супрун.

Что до коммуникации, то она отметила Новую Зеландию. Премьер-министер с самого начала говорила гражданам правду: "Мы не уверены в том, что происходит, возможно, мы ошибаемся, но будем учиться реагировать вместе".

Супрун похвалила Германию за тестирование. В стране поняли, что надо активно искать каждого инфицированного.

Не ждать, когда они сами придут и заявят о симптомах. Они поняли, что надо защитить группу риска – пожилых людей или людей с хроническими заболеваниями, иммунодефицитами,

– отметила экс-глава Минздрава.

Супрун раскритиковала то, что сначала Минздрав Украины не дал врачам алгоритма действий в случае звонка такого пациента.

"Они не знали, что делать, к кому обращаться, где искать тесты, в какие больницы отправлять. Не было плана действий от начала до конца. Украина закупила китайские тесты, но не наладила процесс тестирования, не нашла оборудования, реагентов. Было реактивное действие вместо проактивного", – отметила она.

По ее словам, в Украине до сих пор нет окончательной стратегии.

Нам говорили, что мы должны сидеть на карантине. Мы долго сидели, теперь начали выходить на улицу, но повышается уровень заболеваемости. Страна открывается. Это противоречит всему, что нам говорили ранее,

– сказала экс-министр.