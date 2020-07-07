Ексголова МОЗ Уляна Супрун заявила, що жодна країна не була готова до пандемії, всі спочатку реагували хаотично, однак є низка країн, які відзначилися планом, особливою комунікацією з громадянами і тестуванням.

Серед країн, які мали певний план, був Тайвань. Про це Супрун розповіла в інтерв'ю виданню Тиждень.ua.

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Епідемія SARS у 2003 році вдарила по них досить сильно. Відтоді вони навчилися реагувати на такі ситуації. Вони мають цілий директорат, який займається лише епідеміями,

– зауважила ексміністерка.

Ще до того, як спалах COVID-19 був офіційно визнаний у Тайвані, у країні чули від своїх громадян, які їздили в КНР, про нову пневмонію і відразу відреагували. Там розпочали якнайширше інформування людей, щоб вони брали на себе відповідальність, повідомляли, якщо стали контактними особами хворих, дозволили стежити за ними через телефони.

Наступним прикладом є Південна Корея, яка об’єднала зусилля держави та бізнесу.

"Щойно був розшифрований геном нового коронавірусу, вони почали створювати тести, бо зрозуміли, що тестування – найважливіше. У них дуже успішно співпрацювали держава, бізнес, наукові інституції", – пояснила Супрун.

Щодо комунікації вона відзначила Нову Зеландію. Прем’єр-міністерка із самого початку казала громадянам правду: "Ми не впевнені в тому, що відбувається, можливо, ми помилятимемося, але будемо вчитися реагувати разом".

Супрун похвалила Німеччину за тестування. У країні зрозуміли, що треба активно шукати кожного інфікованого.

Не чекати, коли вони самі прийдуть і заявлять про симптоми. Вони зрозуміли, що треба захистити групу ризику – літні люди чи люди з хронічними захворюваннями, імунодефіцитами,

– наголосила ексголова МОЗ.

Натомість Супрун розкритикувала те, що спочатку МОЗ України не дав лікарям алгоритму дій у випадку дзвінка такого пацієнта.

"Вони не знали, що робити, до кого звертатися, де шукати тестування, у які лікарні відправляти. Не було плану дій від початку до кінця. Україна закупила китайські тести, але не налагодила процес тестування, не знайшла обладнання, реагентів. Була реактивна дія замість проактивної", – зазначила вона.

За її словами, в Україні досі немає остаточної стратегії.

Нам казали, що ми повинні сидіти на карантині. Ми довго сиділи, тепер почали виходити на вулицю, але підвищується рівень захворюваності. Країна відкривається. Це суперечить усьому, що нам говорили раніше,

– сказала ексміністерка.