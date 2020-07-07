У коронавирусной болезни COVID-19 заметили новые симптомы. Она способна поражать полость рта, вызывая потерю вкуса, кандидоз и точечные кровоизлияния.

К такому выводу пришли ученые из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета, пишет International Journal of Infectious Diseases.

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Кроме того в ротовой полости могут появляться и другие симптомы: язвы и воспалительные процессы на языке и слизистых оболочках.

Все эти проявления вторичны и возникают в организме, уже ослабленном инфекцией. В частности, желтые язвы во рту и глубокие трещины появились у пожилого мужчины на 24-й день после обращения в больницу с коронавирусом, говорится в исследовании.

Почему возникают такие симптомы

Ученые считают, что такие проявления вируса связаны с нагрузкой на иммунитет, а также возможными побочными эффектами применяемых лекарств.

В связи с этим стоматологи рекомендуют включить обязательный стоматологический осмотр в программу лечения болезни.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала