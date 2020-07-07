В коронавірусної хвороби COVID-19 помітили нові симптоми. Вона здатна вражати порожнину рота, викликаючи втрату смаку, кандидоз та точкові крововиливи.

До такого висновку дійшли вчені з лабораторії оральної гістопатології факультету охорони здоров'я Бразильського університету, пише International Journal of Infectious Diseases.

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Крім того в ротовій порожнині можуть з'являтися й інші симптоми: виразки та запальні процеси на язиці та слизових оболонках.

Всі ці прояви вторинні й виникають в організмі, вже ослабленому інфекцією. Зокрема, жовті виразки в роті і глибокі тріщини з'явилися у літнього чоловіка на 24-й день після звернення в лікарню з коронавірусом, йдеться в дослідженні.

Чому виникають такі симптоми

Вчені вважають, що такі прояви вірусу пов'язані з навантаженням на імунітет, а також можливими побічними ефектами застосовуваних ліків.

У зв'язку з цим стоматологи рекомендують включити обов'язковий стоматологічний огляд в програму лікування хвороби.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу