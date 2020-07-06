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Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
3 липня , 06:20 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
Наталя Сколоздра
Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Ризик інфікуватися COVID-19 значно більший: сотні вчених просять ВООЗ переглянути рекомендації
00:58, сьогодні Ризик інфікуватися COVID-19 значно більший: сотні вчених просять ВООЗ переглянути рекомендації
Новини про коронавірус 5 липня: інший тип вірусу в Україні та погрози Трампа Китаю
22:30, 5 липня Новини про коронавірус 5 липня: інший тип вірусу в Україні та погрози Трампа Китаю
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В Україні тип коронавірусу інший: пояснення епідеміолога
13:18, 5 липня В Україні тип коронавірусу інший: пояснення епідеміолога
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