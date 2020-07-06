Ризик інфікуватися COVID-19 значно більший: сотні вчених просять ВООЗ переглянути рекомендації

Вчені підготували відкритий лист до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Мовиться про 239 науковців із 32 країн, а в листі вони стверджують, що ризик поширення коронавірусу повітряним шляхом – значно більший, ніж кажуть у ВООЗ.

Ризик інфікуватися коронавірусом через повітря більший аж настільки, як пишуть у The New York Times, що доведеться змінювати у багатьох установах (наприклад, школах) системи вентиляції, а для медиків розробити спеціальну маску з посиленим захистом.

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Нагадаємо, ВООЗ вважає, що коронавірус SARS-CoV-2, який і спричиняє хворобу COVID-19, в основному передається повітряно-крапельним шляхом. А в повітря вірус потрапляє здебільшого під час чхання і кашлю хворого, а також і коли він говорить.

Так от, 239 вчених із 32 країн мають докази, що коронавірус передається через повітря у значно дрібніших частинках, а ще й набагато довше затримується у повітрі.

Тому вчені у відкритому листі до ВООЗ (NYT на нього посилається, але сам текст листа обіцяють опублікувати наступного тижня) наполягають та такому:

Треба переобладнати вентиляційні системи у багатьох установах – школах, будинках для людей похилого віку тощо.

у багатьох установах – школах, будинках для людей похилого віку тощо. У вентиляційних системах потрібно встановити потужніші фільтри,

Для медичних працівників слід розробити професійні маски, здатні відфільтровувати найменші частинки.

здатні відфільтровувати найменші частинки. Для знищення вірусів у повітрі у закритих приміщеннях доведеться використовувати ультрафіолет.

NYT водночас нагадує, що запобігання передачі вірусу через повітря є важливим фактором для подолання пандемії.

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