У Всесвітній організації охорони здоров'я знову закликали країни відмовитися від ілюзій про перемогу над коронавірусом і продовжувати впроваджувати карантинні заходи для стримування поширення COVID-19.

Про це заявив глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майк Райан, пише AFP.

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Людям потрібно прокинутися. Цифри не брешуть,

– зазначив Майкл Райан.

Відомо, що багато країн вже скасували карантин. Так, в Англії пабам і ресторанам дозволили приймати відвідувачів. Також запрацюють перукарні, кінотеатри і релігійні об'єкти.

Саудівська Аравія почала поступово послаблювати карантинні заходи в кінці травня, скасувавши заборони на переміщення всередині країни, знову відкривши мечеті і дозволивши працівникам повернутися на свої місця.

Тим часом, коронавірус продовжує стрімко поширюватися в США. Якщо ще два тижні тому в США повідомлялося про 22 тисяч нових хворих за добу в середньому, то останнім часом число інфікованих перевищує щодня 40 тисяч.

2 липня у світі повідомили про понад 208 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Це новий антирекорд.

Країни з найбільшою кількістю інфікованих: