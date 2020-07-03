Треба прокинутися: у ВООЗ закликали країни протидіяти поширенню COVID-19
У Всесвітній організації охорони здоров'я знову закликали країни відмовитися від ілюзій про перемогу над коронавірусом і продовжувати впроваджувати карантинні заходи для стримування поширення COVID-19.
Про це заявив глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майк Райан, пише AFP.
Читайте також: Новини про коронавірус 3 липня: мутація COVID-19, антирекорд добового приросту випадків у світі
Людям потрібно прокинутися. Цифри не брешуть,
– зазначив Майкл Райан.
Відомо, що багато країн вже скасували карантин. Так, в Англії пабам і ресторанам дозволили приймати відвідувачів. Також запрацюють перукарні, кінотеатри і релігійні об'єкти.
Саудівська Аравія почала поступово послаблювати карантинні заходи в кінці травня, скасувавши заборони на переміщення всередині країни, знову відкривши мечеті і дозволивши працівникам повернутися на свої місця.
Тим часом, коронавірус продовжує стрімко поширюватися в США. Якщо ще два тижні тому в США повідомлялося про 22 тисяч нових хворих за добу в середньому, то останнім часом число інфікованих перевищує щодня 40 тисяч.
Країни з найбільшою кількістю інфікованих:
- США – понад 57 тисяч,
- Бразилія – майже 48 тисяч,
- Індія – близько 22 тисяч,
- Південна Африка – 8,7 тисячі.
- Також у Росії підтвердили 6,7 тисячі нових заражень, у Мексиці – 5,6 тисячі, у Пакистані – 4,3 тисячі.