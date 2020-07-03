Нужно проснуться: в ВОЗ призвали страны противодействовать распространению COVID-19
Во Всемирной организации здравоохранения снова призвали страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжать внедрять карантинные меры для сдерживания распространения COVID-19.
Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, пишет AFP.
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Людям нужно проснуться. Цифры не врут,
– отметил Майкл Райан.
Известно, что многие страны уже отменили карантин. Так, в Англии пабам и ресторанам разрешили принимать посетителей. Также заработают парикмахерские, кинотеатры и религиозные объекты.
Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, снова открыв мечети и позволив работникам вернуться на свои места.
Между тем, коронавирус продолжает стремительно распространяться в США. Если еще две недели назад в США сообщалось о 22 тысячах новых больных за сутки в среднем, то в последнее время число инфицированных превышает ежедневно 40 тысяч.
Страны с наибольшим количеством инфицированных:
- США – более 57 тысяч,
- Бразилия – почти 48 тысяч,
- Индия – около 22 тысяч,
- Южная Африка – 8,7 тысячи.
- Также в России подтвердили 6,7 тысячи новых заражений, в Мексике – 5,6 тысячи, в Пакистане – 4,3 тысячи.