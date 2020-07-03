Во Всемирной организации здравоохранения снова призвали страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжать внедрять карантинные меры для сдерживания распространения COVID-19.

Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, пишет AFP.

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Людям нужно проснуться. Цифры не врут,

– отметил Майкл Райан.

Известно, что многие страны уже отменили карантин. Так, в Англии пабам и ресторанам разрешили принимать посетителей. Также заработают парикмахерские, кинотеатры и религиозные объекты.

Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, снова открыв мечети и позволив работникам вернуться на свои места.

Между тем, коронавирус продолжает стремительно распространяться в США. Если еще две недели назад в США сообщалось о 22 тысячах новых больных за сутки в среднем, то в последнее время число инфицированных превышает ежедневно 40 тысяч.

2 июля в мире сообщили о более чем 208 тысячах новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый антирекорд.

Страны с наибольшим количеством инфицированных: