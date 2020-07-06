Риск заразиться COVID-19 значительно больше: сотни ученых просят ВОЗ пересмотреть рекомендации

Ученые подготовили открытое письмо к Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о 239 представителях науки из 32 стран, а в письме они утверждают, что риск распространения коронавируса воздушным путем – значительно выше, чем говорят в ВОЗ.

Риск заразиться коронавирусом через воздух выше настолько, как пишут в The New York Times , что придется менять во многих учреждениях (например, школах) системы вентиляции, а для медиков разработать специальную маску с усиленной защитой.

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Напомним, ВОЗ считает, что коронавирус SARS-CoV-2, котрый и вызывает болезнь COVID-19, в основном передается воздушно-капельным путем. А в воздух вирус попадает чаще всего во время чихания и кашля больного, а также и когда тот говорит.

Так вот, 239 ученых из 32 стран имеют доказательства, что коронавирус передается через воздух в значительно более мелких частицах, а еще и гораздо дольше задерживается в воздухе.

Поэтому ученые в открытом письме к ВОЗ (NYT на него ссылается, но сам текст письма обещают опубликовать на следующей неделе) настаиваю на следующем:

Надо переоборудовать вентиляционные системы во многих учреждениях – школах, домах престарелых и тому подобное.

переоборудовать В вентиляционных системах нужно установить более мощные фильтры,

Для медицинских работников следует разработать профессиональные маски , способные отфильтровывать мельчайшие частицы.

Для уничтожения вирусов в воздухе в закрытых помещениях придется использовать ультрафиолет.

NYT также напоминает, что предотвращение передачи вируса через воздух является важным фактором для преодоления пандемии.