В Украине продолжает расти количество больных коронавирусом. Так, по состоянию на 5 июля зарегистрировали 48 500 случаев заболевания. Впрочем, в мире динамика инфицирования несколько замедлилась. В Афинах из-за карантина не пропустили украинцев, они находятся в полицейском участке. Трамп пригрозил Китаю расплатой за пандемию. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 5 июля

Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 5 июля в регионах Украины обнаружили 823 новых случая инфицирования, а общее количество людей с диагнозом COVID-19 выросло до 48 500. Наибольшее количество активных больных в Черновицкой, Львовской и Волынской областях.

Читайте также В Украине 48 тысяч 500 инфицированных коронавирусом: актуальные данные из областей

По данным Министерства здравоохранения, в Украине 48 500 человек заболели коронавирусом, из них активными больными по состоянию на сегодня являются 25 875 человек. Несмотря на то, что в Украине коэффициент смертности по сравнению с другими странами низкий – 3% (по данным ЦОС), умерли от осложнений 1 249 пациентов, в том числе 22 за последние сутки.

Несмотря на это побороли коронавирусную инфекцию уже 21 376 больных.

Ситуация с инфицированными медиками: Сейчас диагноз COVID-19 получили 6 990 медработников, из них выздоровели 4356, но 43 умерли.

Сейчас диагноз COVID-19 получили 6 990 медработников, из них выздоровели 4356, но 43 умерли. Распространение коронавируса в рядах ВСУ: активных 168 больных. Всего за время пандемии выздоровели 377 военных, умерли – 5.

На изоляции находится 522 человека.

Коронавирус в областях по состоянию на 5 июля

Винницкая область – 1951 (1315 выздоровели);

Волынская область – 2705 (801 выздоровели);

Днепропетровская область – 1115 (975 выздоровели);

Донецкая область – 680 (173 выздоровели);

Житомирская область – 1461 (950 выздоровели);

Закарпатская область – 3321 (1001 выздоровели);

Запорожская область – 597 (444 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 2655 (1144 выздоровели);

г. Киев – 5543 (1800 поправились);

Киевская область – 2774 (1510 выздоровели);

Кировоградская область – 658 (560 выздоровели);

Луганская область – 84 (64 выздоровели);

Львовская область – 6197 (890 выздоровели);

Николаевская область – 458 (309 выздоровели);

Одесская область – 1865 (822 выздоровели);

Полтавская область – 324 (274 выздоровели);

Ровненская область – 4108 (2050 выздоровели);

Сумская область – 317 (248 выздоровели);

Тернопольская область – 2069 (1252 выздоровели);

Харьковская область – 2348 (1198 выздоровели);

Херсонская область – 196 (182 выздоровели);

Хмельницкая область – 839 (593 выздоровели);

Черкасская область – 661 (517 выздоровели);

Черновицкая область – 5002 (2159 выздоровели);

Черниговская область – 572 (145 выздоровели).

Новости о коронавирусе в Украине

В Тернополе в детском саду произошла вспышка COVID-19: заболели по меньшей мере 5 детей

Детский сад №6 в Тернополе приостановил работу. Там в одной из групп у 5 детей обнаружили коронавирусную инфекцию. Следовательно, садик закрывают на двухнедельный карантин.

Также на самоизоляцию отправляют контактных с детьми людей. За ними будут вести медицинское наблюдение. В то же время, о состоянии инфицированных детей пока ничего неизвестно.

Главное условие победы над COVID-19 в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что наша страна не сможет преодолеть коронавирус, если и люди, и бизнес не будут выполнять требования адаптивного карантина – то есть соблюдать ограничительные меры, которые разработало правительство.

Кроме того, стоит понимать, что ложное восприятие адаптивного карантина как отмены карантина в конце концов и привело к 800-1000 новым случаям COVID-19 ежедневно.

Рост количества инфицированных напрямую зависит от:

Смягчения карантина правительством,

Восприятия людьми адаптивного карантина как отмены ограничений.

В Афинах задержали 17 украинцев, прибывших рейсами из Киева

Семнадцать украинцев, среди которых 15 взрослых и двое детей в возрасте 8 и 9 лет, прибывших рейсами из Киева в Афины, задержали греческие правоохранители. Украинцев не захотели впускать в Грецию из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Пассажиров отвезли в полицейский участок на территории аэропорта Афин и разместили в камерах, в том числе детей. Украинцы провели там ночь и находятся до сих пор. У пассажиров отобрали все их вещи, в том числе и ноутбуки, но разрешили оставить телефоны.

Украинцы пожаловались на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, на полу лежат мертвые тараканы. Также им не дают воду и еду.

Впрочем, впоследствии Министерство иностранных дел Украины сообщило, что украинцев в Афинах не задерживали, а просто не пропустили на территорию страны в соответствии с карантинными требованиями. Консул купил воду, средства гигиены и выехал в аэропорт.

Больше подробностей задержания: В Афинах задержали 17 украинцев, прибывших рейсами из Киева

Важно! В МИД призвали планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности / порядке въезда в ту или иную иностранную страну.



Куда могут полететь украинцы / Инфографика 24 канала

В Украине тип коронавируса другой: объяснение эпидемиолога

Смертность в нашей стране в отличие от других стран невысока, выяснилось, что серотип коронавируса, который распространяется по Украине, имеет отличия от тех видов, которые зафиксировали в Италии или США. Такое пояснение сделала врач-эпидемиолог Оксана Выговская.

По ее словам, серотипы коронавируса в Украине европейские, но нам повезло, что их не привезли из Италии.

И поскольку серотипы, которые были завезены, слабее, клиническая картина наших пациентов протекает легче, меньше частота развития осложнений, меньше тяжелых и критических пациентов, меньше больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Конечно, люди гибнут и у нас, но летальность меньше, если сравнивать с другими странами,

– отметила инфекционистка.

Новости о коронавирусе в мире 5 июля

По состоянию на 5 июля в мире обнаружили 11 288 094 случая заболевания коронавирусом. Зато 6 078 552 больных уже выздоровели, но 531 244 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 839 917;

Бразилия – 1 577 004;

Россия – 680 283;

Индия – 673 165;

Перу – 299 080.

Трамп вновь обвинил в пандемии Китай и пригрозил расплатой

Глава США Дональд Трамп подчеркнул, что нужно привлечь Китай к полной ответственности. По мнению Трампа, именно КНР виновата в распространении коронавируса во всем мире.

Трамп отметил, что из КНР происходит "не только коронавирус нового типа, но и другие вирусы". Впрочем, кроме громких слов Трамп не предоставил никаких доказательств своих утверждений.

Обман КНР, ее скрытность и попытки скрыть проблемы, позволили вирусу распространиться на 189 стран. Китай нужно привлечь к полной ответственности,

– заявил Трамп.