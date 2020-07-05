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Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы
3 июля , 06:20 Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы
Наталя Сколоздра
Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
26 июня , 16:02 Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
Юліана Вінтюк
В Украине тип коронавируса другой: объяснение эпидемиолога
13:31, сегодня В Украине тип коронавируса другой: объяснение эпидемиолога
Новости о коронавирусе 4 июля: вспышка COVID-19 в "Металлурге", заболел 8-месячный ребенок
06:00, сегодня Новости о коронавирусе 4 июля: вспышка COVID-19 в "Металлурге", заболел 8-месячный ребенок
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Во Львове впервые провели трансплантацию сердца
11:29, 4 июля Во Львове впервые провели трансплантацию сердца
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