Как утилизировать маски и перчатки дома
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказали, как правильно утилизировать средства индивидуальной защиты в домашних условиях.
Про це розповів міністр Роман Абрамовський під час ранкового брифінгу 4 липня, пише Здоров'я 24.
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У медзакладах відходи засобів індивідуального захисту проходять утилізацію за спеціальною програмою на підприємствах, які контролює уряд. Згодом вони не становлять загрози для громадян.
Але щодо відходів у домашніх господарствах, уряд представив рекомендації, зважаючи на європейський досвід.
Як утилізувати ЗІЗ вдома:
- Відходи масок і рукавичок складати в пакет,
- Щільно зав’язати пакет,
- Витримати його в домашніх умовах приблизно 72 години.
"Це європейський досвід, який себе зарекомендував, а будь-які адміністративні заходи не дали результатів", – додав міністр.
Він також зазначив, що, за можливості, слід використовувати багаторазові захисні маски.