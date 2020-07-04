В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказали, как правильно утилизировать средства индивидуальной защиты в домашних условиях.

Про це розповів міністр Роман Абрамовський під час ранкового брифінгу 4 липня, пише Здоров'я 24.

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У медзакладах відходи засобів індивідуального захисту проходять утилізацію за спеціальною програмою на підприємствах, які контролює уряд. Згодом вони не становлять загрози для громадян.

Але щодо відходів у домашніх господарствах, уряд представив рекомендації, зважаючи на європейський досвід.

Як утилізувати ЗІЗ вдома:

Відходи масок і рукавичок складати в пакет,

Щільно зав’язати пакет,

Витримати його в домашніх умовах приблизно 72 години.

"Це європейський досвід, який себе зарекомендував, а будь-які адміністративні заходи не дали результатів", – додав міністр.

Він також зазначив, що, за можливості, слід використовувати багаторазові захисні маски.