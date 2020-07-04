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Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
3 липня , 06:20 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
Наталя Сколоздра
Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
У Львові вперше провели трансплантацію серця
11:09, сьогодні У Львові вперше провели трансплантацію серця
В Україні вже 47 677 випадків зараження COVID-19: близько тисячі нових хворих за добу
09:09, сьогодні В Україні вже 47 677 випадків зараження COVID-19: близько тисячі нових хворих за добу
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Новини про коронавірус 3 липня: мутація COVID-19, антирекорд добового приросту випадків у світі
06:00, сьогодні Новини про коронавірус 3 липня: мутація COVID-19, антирекорд добового приросту випадків у світі
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