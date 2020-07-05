По состоянию на 5 июля в Украине зафиксировали 823 новых случаев инфицирования. Таким образом общее количество людей с диагнозом COVID-19 выросло до 48 500.

Какова ситуация с COVID-19

Самое большое количество новых случаев заражения зафиксировали снова во Львовской области – еще 138 больных COVID-19. Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса.

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В Украине с начала пандемии сообщили о 48 500 случаях заболевания COBID-19, из них 1249 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений. А 21 376 больных уже выздоровели.

Распространение коронавируса в областях Украины по состоянию на 5 июля

Львовская область – 8197;

Киев – 5543;

Черновицкая область – 5002;

Ровненская область – 4108;

Закарпатская область – 3321;

Киевская область – 2774;

Волынская область – 2705;

Ивано-Франковская область – 2655;

Харьковская область – 2348;

Тернопольская область – 2069;

Винницкая область – 1951;

Одесская область – 1865;

Житомирская область – 1461;

Хмельницкая область – 839;

Кировоградская область – 658;

Черкасская область – 661;

Донецкая область – 680;

Запорожская область – 587;

Черниговская область – 572;

Николаевская область – 458;

Полтавская область – 324;

Сумская область – 317;

Херсонская область – 196;

Луганская область – 84.

Внимание! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В целом исследовано ПЦР 715 770 образцов и ИФА 265 991 образец. По состоянию 5 июля 2020 года украинские лаборатории получили 926 сообщения о подозрении на COVID-19.