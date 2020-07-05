В Украине 48 тысяч 500 инфицированных коронавирусом: актуальные данные по областях
По состоянию на 5 июля в Украине зафиксировали 823 новых случаев инфицирования. Таким образом общее количество людей с диагнозом COVID-19 выросло до 48 500.
Какова ситуация с COVID-19
Самое большое количество новых случаев заражения зафиксировали снова во Львовской области – еще 138 больных COVID-19. Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса.
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В Украине с начала пандемии сообщили о 48 500 случаях заболевания COBID-19, из них 1249 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений. А 21 376 больных уже выздоровели.
Распространение коронавируса в областях Украины по состоянию на 5 июля
- Львовская область – 8197;
- Киев – 5543;
- Черновицкая область – 5002;
- Ровненская область – 4108;
- Закарпатская область – 3321;
- Киевская область – 2774;
- Волынская область – 2705;
- Ивано-Франковская область – 2655;
- Харьковская область – 2348;
- Тернопольская область – 2069;
- Винницкая область – 1951;
- Одесская область – 1865;
- Житомирская область – 1461;
- Хмельницкая область – 839;
- Кировоградская область – 658;
- Черкасская область – 661;
- Донецкая область – 680;
- Запорожская область – 587;
- Черниговская область – 572;
- Николаевская область – 458;
- Полтавская область – 324;
- Сумская область – 317;
- Херсонская область – 196;
- Луганская область – 84.
В целом исследовано ПЦР 715 770 образцов и ИФА 265 991 образец. По состоянию 5 июля 2020 года украинские лаборатории получили 926 сообщения о подозрении на COVID-19.