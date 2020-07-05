В Україні 48 тисяч 500 інфікованих коронавірусом: актуальні дані з областей
Станом на 5 липня в Україні зафіксували 823 нових випадків інфікування. Таким чином загальна кількість людей з діагнозом COVID-19 зросла до 48 500.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу.
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Поширення коронавірусу в областях України станом на 5 липня
- Львівська область – 8 197;
- Київ – 5 543;
- Чернівецька область – 5002;
- Рівненська область – 4 108;
- Закарпатська область – 3321;
- Київська область – 2 774;
- Волинська область – 2 705;
- Івано-Франківська область – 2 655;
- Харківська область – 2 348;
- Тернопільська область – 2 069;
- Вінницька область – 1 951;
- Одеська область – 1 865;
- Житомирська область – 1 461;
- Хмельницька область – 839;
- Кіровоградська область – 658;
- Черкаська область – 661;
- Донецька область – 680;
- Запорізька область – 587;
- Чернігівська область – 572;
- Миколаївська область – 458;
- Полтавська область – 324;
- Сумська область – 317;
- Херсонська область – 196;
- Луганська область – 84.
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