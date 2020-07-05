В Україні 48 тисяч 500 інфікованих коронавірусом: актуальні дані з областей

Станом на 5 липня в Україні зафіксували 823 нових випадків інфікування. Таким чином загальна кількість людей з діагнозом COVID-19 зросла до 48 500.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу. Читайте також Ляшко назвав головну умову перемоги над COVID-19 в Україні Поширення коронавірусу в областях України станом на 5 липня Львівська область – 8 197;

Київ – 5 543;

Чернівецька область – 5002;

Рівненська область – 4 108;

Закарпатська область – 3321;

Київська область – 2 774;

Волинська область – 2 705;

Івано-Франківська область – 2 655;

Харківська область – 2 348;

Тернопільська область – 2 069;

Вінницька область – 1 951;

Одеська область – 1 865;

Житомирська область – 1 461;

Хмельницька область – 839;

Кіровоградська область – 658;

Черкаська область – 661;

Донецька область – 680;

Запорізька область – 587;

Чернігівська область – 572;

Миколаївська область – 458;

Полтавська область – 324;

Сумська область – 317;

Херсонська область – 196;

Луганська область – 84. Новина доповнюється