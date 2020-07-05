В Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус, так станом на 5 липня зареєстрували 48 500 випадків захворювання. Втім у світі динаміка інфікування дещо сповільнилася. В Афінах через карантин не пропустили українців, вони перебувають в поліцейському відділку. Трамп пригрозив Китаю розплатою за пандемію. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 липня.

Новини про коронавірус в Україні 5 липня

Статистика поширення COVID-19

Станом на 5 липня в регіонах України виявили 823 нових випадків інфікування, а загальна кількість людей з діагнозом COVID-19 зросла до 48 500. Найбільша кількість активних хворих у Чернівецькій, Львівській та Волинській областях.

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За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні 48 500 людей захворіли на коронавірус, з них активними хворими станом на сьогодні є 25 875 людей. Попри те, що в Україні коефіцієнт смертності у порівнянні з іншими країнами низький – 3% (за даними ЦГЗ), померли від ускладнень 1 249 пацієнтів, зокрема 22 за останню добу.

Попри те, побороли коронавірусну інфекцію вже 21 376 хворих.

Ситуація з інфікованими медиками: Наразі діагноз COVID-19 отримали 6 990 медпрацівників, з них одужали 4356, але 43 померли.

Наразі діагноз COVID-19 отримали 6 990 медпрацівників, з них одужали 4356, але 43 померли. Поширення коронавірусу в лавах ЗСУ: активних 168 хворих. Всього за час пандемії одужало – 377 військових, померли – 5.

На ізоляції перебуває 522 людини.

Коронавірус в областях станом на 5 липня

Вінницька область – 1951 (1315 одужали);

Волинська область – 2705 (801 одужали);

Дніпропетровська область – 1115 (975 одужали);

Донецька область – 680 (173 одужали);

Житомирська область – 1461 (950 одужали);

Закарпатська область – 3321 (1001 одужали);

Запорізька область – 597 (444 одужали);

Івано-Франківська область – 2655 (1144 одужали);

м. Київ – 5543 (1800 одужали);

Київська область – 2774 (1510 одужали);

Кіровоградська область – 658 (560 одужали);

Луганська область – 84 (64 одужали);

Львівська область – 6197 (890 одужали);

Миколаївська область – 458 (309 одужали);

Одеська область – 1865 (822 одужали);

Полтавська область – 324 (274 одужали);

Рівненська область – 4108 (2050 одужали);

Сумська область – 317 (248 одужали);

Тернопільська область – 2069 (1252 одужали);

Харківська область – 2348 (1198 одужали);

Херсонська область – 196 (182 одужали);

Хмельницька область – 839 (593 одужали);

Черкаська область – 661 (517 одужали);

Чернівецька область – 5002 (2159 одужали);

Чернігівська область – 572 (145 одужали).

Новини про коронавірус в Україні

У Тернополі в дитячому садку стався спалах COVID-19: захворіли щонайменше 5 дітей

Дитячий садочок №6 у Тернополі призупинив роботу. Там в одній з груп у 5 дітей виявили коронавірусну інфекцію. Відтак, садочок закривають на двотижневий карантин.

Також на самоізоляцію відправляють контактних з дітьми осіб. За ними вестимуть медичне спостереження. Водночас, про стан інфікованих дітей окремо наразі нічого невідомо.

Головна умова перемоги над COVID-19 в Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що наша країна не зможе подолати коронавірус, якщо і люди, і бізнес не будуть виконувати вимоги адаптивного карантину – тобто, обмежувальні заходи, які розробив уряд.

Крім того, варто розуміти, що хибне сприйняття адаптивного карантину, як скасування карантину зрештою і призвело до 800 – 1000 нових випадків COVID-19 щодня.

Зростання кількості інфікованих прямо залежить від:

Пом'якшення карантину урядом,

Сприйняття людьми адаптивного карантину як скасування обмежень.

В Афінах затримали 17 українців, які прибули рейсами з Києва

Сімнадцять українців, серед яких – 15 дорослих і двоє дітей віком 8 та 9 років, які прибули рейсами з Києва до Афін, затримали грецькі правоохоронці. Українців не захотіли впускати до Греції через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн.

Пасажирів відвезли до поліцейського відділку на території аеропорту Афін, і розмістили у камерах, у тому числі дітей. Українці провели там ніч і перебувають досі. У пасажирів відібрали всі їхні речі, зокрема й ноутбуки, але дозволили залишити телефони.

Українці поскаржились на погані умови утримування і антисанітарію: в туалетах немає мила і туалетного паперу, на підлозі лежать мертві таргани. Також їм не надають воду та їжу.

Втім згодом, Міністерство закордонних справ України повідомило, що українців в Афінах не затримували, а просто не пропустили на територію країни згідно з карантинними вимогами. Консул купив води, засоби гігієни та виїхав до аеропорту.

Більше подробиць затримання: В Афінах затримали 17 українців, які прибули рейсами з Києва

Важливо! У МЗС закликали планувати свої поїздки виключно після отримання з офіційних джерел актуальної інформації щодо можливості/порядку в'їзду до тієї чи іншої іноземної країни.



Куди можуть полетіти українці / Інфографіка 24 каналу

В Україні тип коронавірусу інший: пояснення епідеміолога

Смертність у нашій країні на відміну від інших країн невисока, вияснилось, що серотип коронавірусу, який поширюється по Україні має відмінності від тих видів, які зафіксували в Італії чи США. Таке пояснення зробила лікарка-епідеміолог Оксана Виговська.

За її словами, серотипи коронавірусу в Україні європейські, але нам пощастило, що їх не привезли з Італії.

І оскільки серотипи, які були завезені, слабші, клінічна картина наших пацієнтів протікає легше, менше частота розвитку ускладнень, менше важких і критичних пацієнтів, менше хворих, які потребують штучної вентиляції легенів. Звичайно, люди гинуть і в нас, але летальність менша, якщо порівнювати з іншими країнами,

– зазначила інфекціоністка.

Новини про коронавірус у світі 5 липня

Станом на 5 липня у світі виявили 11 288 094 випадки захворювання на коронавірус. Натомість 6 078 552 хворих вже одужали, але 531 244 людини померли від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 839 917;

Бразилія – 1 577 004;

Росія – 680 283;

Індія – 673 165;

Перу – 299 080.

Трамп знову звинуватив у пандемії Китай та пригрозив розплатою

Очільник США Дональд Трамп наголосив, що потрібно притягти Китай до повної відповідальності. На думку Трампа, саме КНР винна у поширенні коронавірусу у всьому світі.

Трамп зазначив, що з КНР походить не тільки коронавірус нового типу, "але й інші віруси". Втім, окрім гучних слів Трамп не надав жодних доказів для своїх тверджень.

Обман КНР, її скритість і спроби приховати проблеми, дозволили вірусу поширитися на 189 країн. Китай потрібно притягти до повної відповідальності,

– заявив Трамп.