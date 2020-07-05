Новини про коронавірус 5 липня: інший тип вірусу в Україні та погрози Трампа Китаю
В Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус, так станом на 5 липня зареєстрували 48 500 випадків захворювання. Втім у світі динаміка інфікування дещо сповільнилася. В Афінах через карантин не пропустили українців, вони перебувають в поліцейському відділку. Трамп пригрозив Китаю розплатою за пандемію. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 липня.
Новини про коронавірус в Україні 5 липня
Статистика поширення COVID-19
Станом на 5 липня в регіонах України виявили 823 нових випадків інфікування, а загальна кількість людей з діагнозом COVID-19 зросла до 48 500. Найбільша кількість активних хворих у Чернівецькій, Львівській та Волинській областях.
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За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні 48 500 людей захворіли на коронавірус, з них активними хворими станом на сьогодні є 25 875 людей. Попри те, що в Україні коефіцієнт смертності у порівнянні з іншими країнами низький – 3% (за даними ЦГЗ), померли від ускладнень 1 249 пацієнтів, зокрема 22 за останню добу.
Попри те, побороли коронавірусну інфекцію вже 21 376 хворих.
- Ситуація з інфікованими медиками: Наразі діагноз COVID-19 отримали 6 990 медпрацівників, з них одужали 4356, але 43 померли.
- Поширення коронавірусу в лавах ЗСУ: активних 168 хворих. Всього за час пандемії одужало – 377 військових, померли – 5.
На ізоляції перебуває 522 людини.
Коронавірус в областях станом на 5 липня
- Вінницька область – 1951 (1315 одужали);
- Волинська область – 2705 (801 одужали);
- Дніпропетровська область – 1115 (975 одужали);
- Донецька область – 680 (173 одужали);
- Житомирська область – 1461 (950 одужали);
- Закарпатська область – 3321 (1001 одужали);
- Запорізька область – 597 (444 одужали);
- Івано-Франківська область – 2655 (1144 одужали);
- м. Київ – 5543 (1800 одужали);
- Київська область – 2774 (1510 одужали);
- Кіровоградська область – 658 (560 одужали);
- Луганська область – 84 (64 одужали);
- Львівська область – 6197 (890 одужали);
- Миколаївська область – 458 (309 одужали);
- Одеська область – 1865 (822 одужали);
- Полтавська область – 324 (274 одужали);
- Рівненська область – 4108 (2050 одужали);
- Сумська область – 317 (248 одужали);
- Тернопільська область – 2069 (1252 одужали);
- Харківська область – 2348 (1198 одужали);
- Херсонська область – 196 (182 одужали);
- Хмельницька область – 839 (593 одужали);
- Черкаська область – 661 (517 одужали);
- Чернівецька область – 5002 (2159 одужали);
- Чернігівська область – 572 (145 одужали).
Новини про коронавірус в Україні
У Тернополі в дитячому садку стався спалах COVID-19: захворіли щонайменше 5 дітей
Дитячий садочок №6 у Тернополі призупинив роботу. Там в одній з груп у 5 дітей виявили коронавірусну інфекцію. Відтак, садочок закривають на двотижневий карантин.
Також на самоізоляцію відправляють контактних з дітьми осіб. За ними вестимуть медичне спостереження. Водночас, про стан інфікованих дітей окремо наразі нічого невідомо.
Головна умова перемоги над COVID-19 в Україні
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що наша країна не зможе подолати коронавірус, якщо і люди, і бізнес не будуть виконувати вимоги адаптивного карантину – тобто, обмежувальні заходи, які розробив уряд.
Крім того, варто розуміти, що хибне сприйняття адаптивного карантину, як скасування карантину зрештою і призвело до 800 – 1000 нових випадків COVID-19 щодня.
Зростання кількості інфікованих прямо залежить від:
- Пом'якшення карантину урядом,
- Сприйняття людьми адаптивного карантину як скасування обмежень.
В Афінах затримали 17 українців, які прибули рейсами з Києва
Сімнадцять українців, серед яких – 15 дорослих і двоє дітей віком 8 та 9 років, які прибули рейсами з Києва до Афін, затримали грецькі правоохоронці. Українців не захотіли впускати до Греції через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн.
Пасажирів відвезли до поліцейського відділку на території аеропорту Афін, і розмістили у камерах, у тому числі дітей. Українці провели там ніч і перебувають досі. У пасажирів відібрали всі їхні речі, зокрема й ноутбуки, але дозволили залишити телефони.
Українці поскаржились на погані умови утримування і антисанітарію: в туалетах немає мила і туалетного паперу, на підлозі лежать мертві таргани. Також їм не надають воду та їжу.
Втім згодом, Міністерство закордонних справ України повідомило, що українців в Афінах не затримували, а просто не пропустили на територію країни згідно з карантинними вимогами. Консул купив води, засоби гігієни та виїхав до аеропорту.
Більше подробиць затримання: В Афінах затримали 17 українців, які прибули рейсами з Києва
Куди можуть полетіти українці / Інфографіка 24 каналу
В Україні тип коронавірусу інший: пояснення епідеміолога
Смертність у нашій країні на відміну від інших країн невисока, вияснилось, що серотип коронавірусу, який поширюється по Україні має відмінності від тих видів, які зафіксували в Італії чи США. Таке пояснення зробила лікарка-епідеміолог Оксана Виговська.
За її словами, серотипи коронавірусу в Україні європейські, але нам пощастило, що їх не привезли з Італії.
І оскільки серотипи, які були завезені, слабші, клінічна картина наших пацієнтів протікає легше, менше частота розвитку ускладнень, менше важких і критичних пацієнтів, менше хворих, які потребують штучної вентиляції легенів. Звичайно, люди гинуть і в нас, але летальність менша, якщо порівнювати з іншими країнами,
– зазначила інфекціоністка.
Новини про коронавірус у світі 5 липня
Станом на 5 липня у світі виявили 11 288 094 випадки захворювання на коронавірус. Натомість 6 078 552 хворих вже одужали, але 531 244 людини померли від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих
- США – 2 839 917;
- Бразилія – 1 577 004;
- Росія – 680 283;
- Індія – 673 165;
- Перу – 299 080.
Трамп знову звинуватив у пандемії Китай та пригрозив розплатою
Очільник США Дональд Трамп наголосив, що потрібно притягти Китай до повної відповідальності. На думку Трампа, саме КНР винна у поширенні коронавірусу у всьому світі.
Трамп зазначив, що з КНР походить не тільки коронавірус нового типу, "але й інші віруси". Втім, окрім гучних слів Трамп не надав жодних доказів для своїх тверджень.
Обман КНР, її скритість і спроби приховати проблеми, дозволили вірусу поширитися на 189 країн. Китай потрібно притягти до повної відповідальності,
– заявив Трамп.