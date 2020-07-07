В Україні після рекордної кількості нових випадків інфікувань, фіксують певне сповільнення темпів поширення коронавірусної інфекції. Так, за минулу добу зафіксували 564 нових хворих та 21 смертельний випадок внаслідок важкого перебігу COVID-19. У світі кількість хворих налічує близько 12 мільйонів. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 липня.

Новини про коронавірус в Україні 7 липня

Статистика поширення COVID-19 в Україні

Станом на 7 липня в Україні офіційно повідомили про 49 607 випадків інфікування коронавірусною хворобою, з них 564 діагностували минулої доби. Найбільше нових хворих вкотре виявили на Львівщині (+144), на Закарпатті (+83) та у Києві (+63).

Крім того, зареєстрували 21 смертельний випадок внаслідок ускладнень COVID-19. Загалом в країні зафіксували 1283 смертей внаслідок коронавірусної інфекції.

Втім, є і хороші новини, адже 22 193 пацієнти одужали – 490 з них виписали за минулу добу.

Ситуація з коронавірусом в областях станом на 7 липня

Вінницька область – 1979 (1366 одужали);

Волинська область – 2788 (873 одужали);

Дніпропетровська область – 1116 (981 одужали);

Донецька область – 686 (173 одужали);

Житомирська область – 1469 (994 одужали);

Закарпатська область – 3458 (1029 одужали);

Запорізька область – 598 (454 одужали);

Івано-Франківська область – 2744 (1185 одужали);

м. Київ – 5665 (1848 одужали);

Київська область – 2809 (1522 одужали);

Кіровоградська область – 663 (566 одужали);

Луганська область – 85 (64 одужали);

Львівська область – 6445 (971 одужали);

Миколаївська область – 461 (318 одужали);

Одеська область – 1919 (832 одужали);

Полтавська область – 325 (277 одужали);

Рівненська область – 4228 (2195 одужали);

Сумська область – 321 (258 одужали);

Тернопільська область – 2108 (1301 одужали);

Харківська область – 2416 (1237 одужали);

Херсонська область – 196 (184 одужали);

Хмельницька область – 842 (602 одужали);

Черкаська область – 678 (519 одужали);

Чернівецька область – 5032 (2299 одужали);

Чернігівська область – 576 (145 одужали).

COVID-19 у лавах ЗСУ: від коронавірусу нині лікуються 168 військових, ще 611 перебувають на ізоляції. Від початку пандемії побороли недугу 383 військовослужбовців. На жаль, 5 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

від коронавірусу нині лікуються 168 військових, ще 611 перебувають на ізоляції. Від початку пандемії побороли недугу 383 військовослужбовців. На жаль, 5 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. Коронавірус серед українських медиків: загалом від початку пандемії інфікувалися 7046 медиків, 4 455 з яких вже одужали. Відомо про щонайменше 43 летальних випадки серед працівників медичної сфери.

Головні новини про коронавірус в Україні

Україна готова протидіяти другій хвилі COVID-19

У світі готуються до другої хвилі епідемії коронавірусу. Підготовка триває в Україні. Зокрема, в Міністерстві охорони здоров'я запевнили в готовності протистояти небезпечній інфекції.

Так, за словами очільника МОЗ Максима Степанова, рівень забезпеченості країни до епідемії набагато вище ніж було на початку березня. МОЗ переконує, що всі лабораторні центри забезпечені місячним запасом тест-систем при повному завантаженні.

Чи закриють пляжі в Одесі через порушення карантину та чи є спалахи хвороби

Як відомо, на вихідних 27 – 28 червня на пляжах та клубах Одеси зафіксували рекордні натовпи відпочивальників, що є порушенням карантину. Контролювати це повинні органи місцевого самоврядування.

За даними головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, поки немає даних, скільки людей поїхали з Одеси хворими на COVID-19. Потрібно, щоб пройшов певний період часу. Адже в коронавірусної хвороби є інкубаційний період, який триває 14 днів.

МОЗ потім ретроспективно проаналізує випадки захворювання на території України, аби вияснити, скільки з інфікованих було на відпочинку. І визначити, чи пов’язаний випадок коронавірусної хвороби з відпочинком в Одесі, чи ні.

Які області не можуть послабити карантин

Станом на 7 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Волинська область,

Донецька область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Одеська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Харківська область,

Чернігівська область.

Чи перегляне ЄС рішення про в’їзд українців наступного тижня

Наразі Україна перебуває у переліку країн "червоної зони", громадянам якої не дозволяють перетинати шенгенську зону. Рішення на користь України наступного тижня у ЄС, найімовірніше, не переглядатимуть.

Наразі МЗС працює з європейськими колегами над тим, щоб, "як тільки Україна впишеться у норматив ми відразу отримали зелене світло з боку ЄС".

Що потрібно, аби ЄС дозволив Україні в'їзд Критерії, за якими ЄС вирішує, чи відкривати свої кордони для громадян інших держав:

Кількість хворих на 100 тисяч населення – має бути менша, аніж середній аналогічний показник у ЄС. Станом на минулий тиждень такий показник у Євросоюзі становив 16 хворих на 100 тисяч населення.

Актуально Відтепер пасажири Ryanair мають заповнити додатковий документ перед рейсом: що відомо

Поради від МЗС для туристів в країни, де дозволили в'їзд

Передусім, у МЗС закликали ретельно перевіряти інформацію про можливість в’їзду чи транзитного проїзду через наявні офіційні джерела, зокрема з використанням інтерактивної мапи МЗС.

Зв'яжіться з авіакомпанією, туристичною фірмою та уточніть актуальний стан карантинних обмежень у країні. Перевіряйте статус вашого бронювання.

Паралельно зв’яжіться з дипломатичною установою України в країні, куди запланували подорож. Офіційні органи зможуть надати найповнішу та найактуальнішу інформацію щодо обмежень;

Ретельно вивчіть умови вашого страхового поліса. Переконайтесь, що він покриває втрати у випадку інфікування коронавірусом;

Подбайте про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації – скасування рейсу, вимушене перебування в країні понад запланований термін;

Візьміть з собою різні платіжні засоби – платіжні картки, готівку тощо;

Візьміть з собою необхідні особисто вам медичні препарати “з запасом”.

Перевірте стан вашого здоров’я перед поїздкою.



Куди можуть полетіти українці / Інфографіка 24 каналу

Важливо Куди можуть полетіти українці у відпустку: список країн

Які обмеження для туристів в Туреччині

Вже з 1 липня Туреччина відкрила туристичні курорти для українців. Окрім обладнання приміщень закладів та готелів засобами дезінфекції, дотримання соціальної дистанції та контроль здоров’я персоналу, для українців є також низка вимог, через які вони повинні пройти на в'їзді у країну. Умови в'їзду для українців у Туреччину

Під час перетину кордону вже у Туреччині вам вимірюють температуру на в'їзді.

Якщо немає жодних симптомів нездужання, українців вільно пропускають.

Якщо симптоми є – українцям пропонують безкоштовно пройти ПЛР-тест.

Важливим моментом Кулеба назвав те, що український турист має прилетіти в Туреччину зі страховкою, яка покриватиме випадки COVID-19.

Тобто якщо раніше туристи вилітали із загальним страховим полісом, то зараз потрібно поліс, який покриває COVID-19. Зручність полягає в тому, що придбати такий поліс можна прямо в аеропорту Туреччини – якщо ви прилетіли, і у вас не та страхівка, ви можете собі оформити нову.

МОЗ відмовило "Динамо" пустити фанатів на фінал Кубка України

Фінал Кубка України з футболу сезону 2019/2020 таки відбудеться без фанатів. Міністерство охорони здоров'я України відмовило київському "Динамо", яке просило відкрити декілька секторів.

Степанов заявив, що на цей момент епідеміологічна ситуація в Україні не дозволяє проводити матчі з уболівальниками.

Новини про коронавірус у світі 7 липня

Згідно з даними університету Джонса Гопкінса, від початку пандемії у світі COVID-19 виявили у 11 641 640 людей. 6 320 890 пацієнтів уже одужали, але 538 539 хворих померли.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 938 624;

Бразилія – 1 623 284;

Індія – 719 664;

Росія – 693 215;

Перу – 305 703.

Європейський центральний банк назвав головні зміни для світової економіки після пандемії

Криза через пандемію коронавірусу спричинить низку змін у світовій економіці. Зокрема, пришвидшиться перехід до диджиталізації та автоматизації. Зміни також очікують в логістичній і промисловій індустріях: ланцюжки постачання продукції стануть коротшими, а промисловість – більш екологічною.

Дослідження про коронавірус

Чи впливає астма на перебіг COVID-19

Вчені Rutgers довели, що астма не збільшує ризик зараження коронавірусом COVID-19 і не впливає на його тяжкість. Однак люди похилого віку з астмою, які також мають високий артеріальний тиск, діабет або серцеві захворювання, можуть мати важкі випадки COVID-19, як і не астматики.

Треба знати У коронавірусу виявили нові симптоми

Вчені помітили новий симптом коронавірусу

Вчені з лабораторії оральної гістопатології факультету охорони здоров'я Бразильського університету помітили нові симптоми коронавірусної недуги. Вона здатна вражати порожнину рота, викликаючи втрату смаку, кандидоз та точкові крововиливи.

Крім того в ротовій порожнині можуть з'являтися виразки та запальні процеси на язиці та слизових оболонках. Всі ці прояви вторинні й виникають в організмі, вже ослабленому інфекцією.