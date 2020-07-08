Малышам до двух лет надевать маску запрещено, а здоровым старшим детям от 2 лет можно носить маску в местах, где невозможно придерживаться безопасной физической дистанции в 1,5-2 метра.

Об этом написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун со ссылкой на исследование Американской академии педиатрии.

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Детям до двух лет нельзя носить никакие маски, ведь это опасно. А тканевые маски не подходят для детей, которые болеют серьезными хроническими болезнями или имеют ослабленную иммунную систему. В таких случаях рекомендуется респиратор N95,

– заявила Супрун.

Экс-глава Минздрава добавила, если ребенок, надевая маску, касается лица еще чаще, чем когда ее не носит; постоянно снимает и надевает грязными руками; маска постоянно спадает или просто без дела болтается на одном ухе – лучше снять маску и отойти на безопасную социальную дистанцию от других людей, пока ребенок привыкает к новому аксессуару.



Для ребенка можно подобрать подходящего размера тканевую маску / Фото: Unsplash

Хирургические маски обычно велики для детей. В то же время можно подобрать подходящий размер среди тканевых. Напомним, что маски из ткани не являются равноценными заменителями средствам индивидуальной защиты, потому что они не защищают владельца от опасности заразиться.

Когда надеваете на ребенка маску, обратите внимание, полностью ли она прикрывает нос и рот. А еще – не образуются ли по краям отверстия. Ведь маска работает лишь в том случае, когда плотно прилегает к лицу со всех сторон,

– пояснила Ульяна Супрун.

Как поощрить ребенка носить маску:

Наденьте маску перед зеркалом и вместе обсудите, как вы выглядите и для чего это нужно.

Нарисуйте на ней веселые рисунки.

Покажите примеры других детей в масках.

Нарисуйте маску любимому персонажу ребенка из книги или мультфильмов.

Можно надевать маску на короткое время дома, чтобы ребенок понемногу привыкал.

Где маску можно не носить:

Дома

"Если дома только ваша семья, все здоровы и никто не контактировал с инфицированными COVID-19. Если кто-то из членов семьи имеет симптомы болезни — онаденьте маску на него", – отметила бывшая министр.



Дома ребенок может не носить маску, если все члены семьи здоровы / Фото: Unsplash

Когда дети гуляют на улице и рядом нет других людей

Однако ребенок должен знать, что не надо прикасаться ни к лавочкам, ни к фонтанам с водой, ни к качелям и остальным вещам на детских площадках.

Не надевайте на ребенка маску в бассейне или на пляже

Если маска намокнет – будет сложно дышать, и это особенно опасно во время плавания.

"Если ребенок активно играет, например, бегает, маска может мешать дышать также. В таких случаях лучше перенести игру на свежий воздух и снять маску", – добавила Супрун.