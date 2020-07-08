Малюкам до двох років одягати маску заборонено, а здоровим старшим дітям від 2 років можна носити маску в місцях, де неможливо дотримуватися безпечної фізичної дистанції в 1,5-2 метри.

Про це написала ексголова МОЗ Уляна Супрун з посиланням на дослідження Американської академії педіатрії.

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Дітям до двох років не можна носити жодні маски, адже це небезпечно. А тканинні маски не підходять для дітей, які хворіють на серйозні хронічні хвороби або мають ослаблену імунну систему. У таких випадках рекомендується респіратор N95,

– заявила Супрун.

Ексглава МОЗ додала, якщо дитина, одягаючи маску, торкається обличчя ще частіше, ніж коли її не носить; постійно знімає та одягає брудними руками; маска постійно спадає чи просто без діла бовтається на одному вусі – краще зняти маску та відійти на безпечну соціальну дистанцію від інших людей, поки дитина звикає до нового аксесуару.



Для дитини можна підібрати відповідного розміру тканинну маску / Фото: Unsplash

Хірургічні маски зазвичай великі для дітей. Водночас можна підібрати відповідний розмір серед тканинних. Нагадаємо, що маски із тканини не є рівноцінними замінниками засобам індивідуального захисту, бо вони не захищають власника від небезпеки інфікуватися.

Коли одягаєте на дитину маску, зверніть увагу, чи вона повністю прикриває носа та рота. А ще – чи не утворюються по краях отвори. Адже маска працює лише в тому випадку, коли щільно прилягає до обличчя з усіх боків,

– пояснила Уляна Супрун.

Як заохотити дитину носити маску:

Одягніть маску перед дзеркалом та разом обговоріть, як ви виглядаєте і для чого це потрібно.

Намалюйте на ній веселі малюнки.

Покажіть приклади інших дітей в масках.

Намалюйте маску улюбленому персонажу дитини з книги чи мультфільмів.

Можна одягати маску на короткий час вдома, щоби дитина потроху звикала.

Де маску можна не носити:

Вдома

"Якщо вдома лише ваша сім’я, всі здорові і ніхто не контактував з інфікованими COVID-19. Якщо хтось із членів сім’ї має симптоми хвороби — одягніть маску на нього", – зазначила ексміністерка.



Вдома дитина може не носити маску, якщо всі члени сім'ї здорові / Фото: Unsplash

Коли діти гуляють на вулиці й поруч немає інших людей

Однак дитина має знати, що не треба торкатися ані лавочок, ані фонтанів з водою, ані гойдалок і решти речей на дитячих майданчиках.

Не одягайте на дитину маску в басейні чи на пляжі

Якщо маска намокне – буде складно дихати і це особливо небезпечно під час плавання.

"Якщо дитина активно грається, наприклад, бігає, маска може заважати дихати також. У таких випадках краще перенести гру на свіже повітря та зняти маску", – додала Супрун.