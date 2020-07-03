За добу коронавірусну інфекцію в Україні виявили у 867 людей, а загальна кількість інфікованих – 46 763. Науковці виявили нову форму SARS-CoV-2, яка поширюється ще швидше, ніж попередня. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 липня.

Новини про коронавірус в Україні 3 липня

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Статистика поширення коронавірусу

За минулу добу в Україні виявили 876 хворих на коронавірус. Від початку пандемії в країні підтвердили 46 763 хворих на коронавірусну інфекцію. З них 24 933 – активні випадки.

На жаль, за минулу добу померли ще 27 пацієнтів з COVID-19. Загалом від початку року в країні зареєстрували 1 212 летальних випадків. Всього одужали 20 558 хворих.

Коронавірус в областях України 3 червня

Львівська область – 5883 (+153)

Київ – 5347 (+105)

Чернівецька область – 4935 (+41)

Рівненська область – 3950 (+73)

Закарпатська область – 3126 (+80)

Київська область – 2702 (+47)

Волинська область – 2571 (+63)

Івано-Франківська область – 2544 (+55)

Харківська область – 2255 (+48)

Тернопільська область – 1990 (+32)

Вінницька область – 1915 (+20)

Одеська область – 1792 (+56)

Житомирська область – 1435 (+14)

Дніпропетровська область – 1103 (+8)

Хмельницька область – 822 (+14)

Кіровоградська область – 653 (+3)

Черкаська область – 653 (+8)

Запорізька область – 579 (+3)

Донецька область – 554 (+7)

Чернігівська область – 550 (+3)

Миколаївська область – 450 (+3)

Полтавська область – 322 (+2)

Сумська область – 304 (+2)

Херсонська область – 195 (+1)

Луганська область – 84 (+1)

Летальні випадки в Україні від ускладнень, викликаних COVID-19

Чернівецька область – 183

Львівська область – 157 (+11)

Київ – 112 (+1)

Івано-Франківська область – 103 (+1)

Закарпатська область – 102 (+5)

Харківська область – 87 (+3)

Рівненська область – 74 (+4)

Волинська область – 63 (+1)

Київська область – 51

Кіровоградська область – 31

Житомирська область – 30

Вінницька область – 30

Тернопільська область – 29

Черкаська область – 26

Одеська область – 24

Дніпропетровська область – 23

Хмельницька область – 19 (+1)

Запорізька область – 17

Полтавська область – 13

Чернігівська область – 11

Миколаївська область – 10

Донецька область – 9

Сумська область – 5

Херсонська область – 3

Луганська область – 0

Скільки людей одужали в Україні 3 червня

Чернівецька область – 2048 (+78)

Рівненська область – 1929 (+54)

Київ – 1733 (+91)

Київська область – 1403 (+5)

Вінницька область – 1266 (+16)

Тернопільська область – 1214 (+37)

Харківська область – 1167 (+30)

Івано-Франківська область – 1108

Закарпатська область – 987 (+12)

Дніпропетровська область – 935

Житомирська область – 897 (+48)

Львівська область – 873 (+17)

Одеська область – 787 (+26)

Волинська область – 783 (+39)

Хмельницька область – 572 (+14)

Кіровоградська область – 553 (+2)

Черкаська область – 505 (+28)

Запорізька область – 442

Миколаївська область – 288

Полтавська область – 274 (+1)

Сумська область – 240 (+3)

Херсонська область – 179

Донецька область – 170 (+3)

Чернігівська область – 145

Луганська область – 60 (+1)

Кількість хворих медиків і компенсації у Львові

За минулу добу COVID-19 виявили ще у 46 медпрацівників. Від початку пандемії коронавірусу, в Україні на COVID-19 захворіли 6 874 медиків. На жаль, щонайменше 43 з них померли від ускладнень COVID-19. Понад 4 175 працівники медичної сфери одужали та можуть повернутися до звичного життя.

У Львові тим лікарям, які інфікувалися коронавірусом на роботі, виплатять по 20 тисяч гривень компенсації. Від початку пандемії у місті під час роботи з хворими COVID-19 підхопили 168 медичних працівників.

Скільки заразилося у ЗСУ

Загалом станом на 3 липня в лавах ЗСУ на коронавірус хворіють 166 військових, за минулу добу виявили 9 нових випадків.

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 3 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Київ,

Волинська область,

Донецька область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Львівська область,

Рівненська область,

Харківська область,

Чернігівська область,

Чернівецька область.

У порівнянні зі списком попереднього дня, з нього виключили Хмельницьку область, яка нині вийшла на прийнятні показники захворюваності.

Чому українців не тестують масово на коронавірус

Як повідомив головний лікар Віктор Ляшко, Україна не може провести масове тестування на COVID-19. Адже для цього немає економічної доцільності, потужностей та фахівців.

"Ми не можемо всіх тестувати, щоб задовольняти бажання тестуватися. Але ми стовідсотково тестуємо людей із симптомами, щоб забезпечити контроль над ситуацією", – зазначив Ляшко.



Куди можуть полетіти українці / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус у світі 3 червня

Антирекорд за добовим приростом

2 липня у світі зареєстрували понад 208 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Це встановило новий антирекорд, про це свідчать дані сайту Worldometers.

Найбільше випадків за минулу добу:

США – понад 57 тисяч,

Бразилія – майже 48 тисяч,

Індія – близько 22 тисяч,

Південна Африка – 8,7 тисячі.

Також у Росії підтвердили 6,7 тисячі нових заражень, у Мексиці – 5,6 тисячі, у Пакистані – 4,3 тисячі.

Всього у світі зареєстрували майже 11 мільйонів випадків COVID-19 із яких летальних – майже 524 тисячі. Наразі вилікувались 6 мільйонів 139 тисяч осіб.

Неврологічні симптоми у дітей з коронавірусом

У дітей з коронавірусом можуть проявлятися неврологічні симптоми навіть в тому випадку, якщо відсутні характерні для респіраторних захворювань ознаки. Це пов'язано з тим, що інфекція здатна викликати серйозне ураження центральної і периферичної нервової системи.

Зокрема, це може відбуватися на тлі педіатричного запального мультисистемного синдрому, викликаного коронавірусом (PIMS-TS), схожого з рідкісною хворобою Кавасакі. На цей час у Великобританії зафіксовано 150 випадків PIMS-TS, усі в Лондоні.

Коронавірус мутує

Науковці виявили нову форму SARS-CoV-2. За рівнем небезпеки вона така ж, як і попередня, але поширюється ще швидше.

Фахівці з американського Інституту імунології Ла-Хоя виявили нову форму збудника коронавірусу, який мігрував до США з Європи.