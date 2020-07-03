За сутки коронавирусную инфекцию в Украине обнаружили у 867 человек, а общее количество инфицированных – 46 763. Ученые обнаружили новую форму SARS-CoV-2, которая распространяется еще быстрее, чем предыдущая. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 3 июля

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Статистика распространения коронавируса

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 876 больных коронавирусом. С начала пандемии в стране подтвердили 46 763 больных коронавирусной инфекцией. Из них 24 933 – активные случаи.

К сожалению, за прошедшие сутки умерли еще 27 пациентов с COVID-19. Всего с начала года в стране зарегистрировали 1 212 летальных случаев. Всего выздоровели 20 558 больных.

Коронавирус в областях Украины 3 июня

Львовская область – 5 883 (+153)

Киев – 5 347 (+105)

Черновицкая область – 4 935 (+41)

Ровненская область – 3 950 (+73)

Закарпатская область – 3 126 (+80)

Киевская область – 2 702 (+47)

Волынская область – 2 571 (+63)

Ивано-Франковская область – 2 544 (+55)

Харьковская область – 2 255 (+48)

Тернопольская область – 1 990 (+32)

Винницкая область – 1 915 (+20)

Одесская область – 1 792 (+56)

Житомирская область – 1 435 (+14)

Днепропетровская область – 1 103 (+8)

Хмельницкая область – 822 (+14)

Кировоградская область – 653 (+3)

Черкасская область – 653 (+8)

Запорожская область – 579 (+3)

Донецкая область – 554 (+7)

Черниговская область – 550 (+3)

Николаевская область – 450 (+3)

Полтавская область – 322 (+2)

Сумская область – 304 (+2)

Херсонская область – 195 (+1)

Луганская область – 84 (+1)

Летальные случаи в Украине от осложнений, вызванных COVID-19

Черновицкая область – 183

Львовская область – 157 (+11)

Киев – 112 (+1)

Ивано-Франковская область – 103 (+1)

Закарпатская область – 102 (+5)

Харьковская область – 87 (+3)

Ровненская область – 74 (+4)

Волынская область – 63 (+1)

Киевская область – 51

Кировоградская область – 31

Житомирская область – 30

Винницкая область – 30

Тернопольская область – 29

Черкасская область – 26

Одесская область – 24

Днепропетровская область – 23

Хмельницкая область – 19 (+1)

Запорожская область – 17

Полтавская область – 13

Черниговская область – 11

Николаевская область – 10

Донецкая область – 9

Сумская область – 5

Херсонская область – 3

Луганская область – 0

Сколько людей выздоровели в Украине 3 июня

Черновицкая область – 2 048 (+78)

Ровненская область – 1 929 (+54)

Киев – 1 733 (+91)

Киевская область – 1 403 (+5)

Винницкая область – 1 266 (+16)

Тернопольская область – 1 214 (+37)

Харьковская область – 1 167 (+30)

Ивано-Франковская область – 1 108

Закарпатская область – 987 (+12)

Днепропетровская область – 935

Житомирская область – 897 (+48)

Львовская область – 873 (+17)

Одесская область – 787 (+26)

Волынская область – 783 (+39)

Хмельницкая область – 572 (+14)

Кировоградская область – 553 (+2)

Черкасская область – 505 (+28)

Запорожская область – 442

Николаевская область – 288

Полтавская область – 274 (+1)

Сумская область – 240 (+3)

Херсонская область – 179

Донецкая область – 170 (+3)

Черниговская область – 145

Луганская область – 60 (+1)

Количество больных медиков и компенсации во Львове

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 46 медработников. С начала пандемии коронавируса в Украине COVID-19 заболели 6 874 медиков. К сожалению, по меньшей мере 43 из них умерли от осложнений COVID-19. Более 4 175 работников медицинской сферы выздоровели и могут вернуться к привычной жизни.

Во Львове тем врачам, которые заразились коронавирусом на работе, выплатят по 20 тысяч гривен компенсации. С начала пандемии в городе при работе с больными COVID-19 подхватили 168 медицинских работников.

Сколько заразилось в ВСУ

Всего по состоянию на 3 июля в рядах ВСУ коронавирусом болеют 166 военных, за минувшие сутки обнаружили 9 новых случаев.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 3 июля не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина следующие регионы:

Киев,

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Ровненская область,

Харьковская область,

Черниговская область,

Черновицкая область.

По сравнению со списком предыдущего дня из него исключили Хмельницкую область, которая сейчас вышла на приемлемые показатели заболеваемости.

Почему украинцев не тестируют массово на коронавирус

Как сообщил главный врач Виктор Ляшко, Украина не может провести массовое тестирование на COVID-19. Ведь для этого нет экономической целесообразности, мощностей и специалистов.

"Мы не можем всех тестировать, чтобы удовлетворять желание тестироваться. Но мы полностью тестируем людей с симптомами, чтобы обеспечить контроль над ситуацией", – отметил Ляшко.

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Коронавирус в мире 3 июня

Антирекорд по суточному приросту

2 июля в мире зарегистрировано более 208 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Это был новый антирекорд, об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Больше всего случаев за минувшие сутки:

США – более 57 тысяч,

Бразилия – почти 48 тысяч,

Индия – около 22 тысяч,

Южная Африка – 8,7 тысячи.

Также в России подтвердили 6,7 тысячи новых заражений, в Мексике – 5,6 тысячи, в Пакистане – 4,3 тысячи.

Всего в мире зарегистрировали почти 11 миллионов случаев COVID-19, из которых летальных – почти 524 тысячи. Сейчас вылечились 6 миллионов 139 тысяч человек.

Неврологические симптомы у детей с коронавирусом

У детей с коронавирусом могут проявляться неврологические симптомы даже в том случае, если отсутствуют характерные для респираторных заболеваний признаки. Это связано с тем, что инфекция способна вызвать серьезное поражение центральной и периферической нервной системы.

В частности, это может происходить на фоне педиатрического воспалительного мультисистемного синдрома, вызванного коронавирусом (PIMS-TS), схожего с редкой болезнью Кавасаки. В настоящее время в Великобритании зафиксировано 150 случаев PIMS-TS, все в Лондоне.

Коронавирус мутирует

Ученые обнаружили новую форму SARS-CoV-2. По уровню опасности она такая же, как и предыдущая, но распространяется еще быстрее.

Специалисты из Института иммунологии Ла-Хойя обнаружили новую форму возбудителя коронавируса, который мигрировал в США из Европы.