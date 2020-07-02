Важно! Отныне за нарушение масочного режима в общественных местах и транспорте будут платить как люди без маски, так и владельцы заведений или общественного транспорта, где произошло нарушение.

Новости про коронавирус в мире 2 июля

По состоянию на 2 июля в мире обнаружили 10 704 228 случаи заражения коронавирусом. Зато 5 489 399 больных уже выздоровели, но 516 434 человека умерли от осложнений, вызванных коронавірусною инфекцией.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США - 2 686 587; Бразилия – 1 448 753; Россия – 660 231; Индия – 604 641; Великобритания – 314 992.

Германия открыла границы для 11 стран из-за пределов Евросоюза

С 2 июля Германия разрешили въезд на свою территорию гражданам 11 стран, не являющихся членами Европейского Союза. Впрочем, Украины в этом списке пока нет.

8 стран Германия откроется полностью:

Австралия;

Новая Зеландия;

Канада;

Грузия;

Черногория;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай.

Кроме того, есть еще три страны, с которыми Германия планирует открывать границы двусторонне. Если правительства этих стран начнут впускать немцев, то Германия откроется для граждан: Китая; Японии; Южной Кореи.

Смогут ли украинцы попасть в Германию

Как и во всем Европейском Союзе, попасть в Германию смогут только те украинцы, которые имеют долгосрочную визу, например для учебы или работы, или другой разрешение на длительное пребывание на территории страны.

Куда могут полететь украинцы / Инфографика 24 канала

Коронавирус до сих пор угроза для рынка нефти

2 июля 2020 года, цены на нефть снизились после того, как в США зафиксировали наибольшее количество больных на коронавирус за сутки. В результате власти штата Калифорния снова ввела некоторые ограничения, что свидетельствует о медленном восстановлении экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Согласно данным Investing.com, фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 0,3% (0,10 доллара), достигнув 39,72 доллара за баррель. По сравнению со средой, 1 июля, цена WTI опустилась на 1,4%.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 0,1% (6 центов) – до 41,97 доллара за баррель. Во время предыдущей сессии торгов сырье этой марки подорожало на 1,8%.

Мировая дезинформация о COVID-19

По данным пяти европейских организаций дезинформация, которая распространяется в Интернете о коронавирус, была огромной, начиная от лечение имбирем и заканчивая курением сигарет.

Фейки про коронавирус в Европе / Фото covidinfodemiceurope

Провели анализ таких стран: Великобритании, Италии, Испании, Германии и Франции. Больше всего фейков и лжи касались происхождения коронавирус, причастности к его возникновению основателя Microsoft Билла Гейтса, который якобы таким образом хочет чиповать человечество. Кроме того, ложную информацию распространяли и об эффективности препарата Гидроксихлорохин.