Новости о коронавирусе 2 июля: масштабы дезинформации и увеличение койкомест в Украине
За сутки коронавирусную инфекцию в Украине обнаружили у 889 людей, а общее количество инфицированных – 45 887. В мире от осложнений COVID-19 умерли более полумиллиона человек. Германия открыла границу для 11 стран из-за пределов Евросоюза. Международные организации проанализировали масштабы дезинформации относительно коронавируса.
Коронавирус в Украине 2 июля
Статистика распространения COVID-19
По состоянию на 1 июля в Украине зафиксировали 889 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего новых больных в очередной раз зарегистрировали на Львовщине (+152), в Киеве (+104) и на Ровенщине (+93).
Общее количество инфицированных инфекцией SARS-CoV-2, инфекцией, что вызывает коронавірусну болезнь, составляет 45 887. К сожалению, вчера в результате осложнений и сопутствующих болезней умерли еще 12 инфицированных. За весь период в Украине в результате COVID-19 умерло 1 185 человек.
Вместе с тем, за минувшие сутки выписали 505 пациентов, а всего с начала пандемии в Украине выздоровели 20 053 больных.
Коронавирус в регионах Украины по состоянию на 2 июля
- Винницкая область — 1 895 (+19);
- Волынская область — 2 508 (+81);
- Днепропетровская область — 1 095 (+5);
- Донецкая область — 562 (+78);
- Житомирская область — 1 421 (+13);
- Закарпатская область — 3 046 (+85);
- Запорожская область — 576 (+4);
- Ивано-Франковская область — 2 489 (+51);
- Кировоградская область — 650 (+3);
- Киев — 5 242 (+104);
- Киевская область — 2 655 (+45);
- Львовская область — 5 730 (+152);
- Луганская область — 83 (+3);
- Николаевская область — 447 (0);
- Одесская область — 1 736 (+24);
- Полтавская область — 320 (+1);
- Ровенская область — 3877 (+93);
- Сумская область — 302 (+5);
- Тернопольская область — 1 958 (+28);
- Харьковская область — 2 207 (+38);
- Херсонская область — 194 (+1);
- Хмельницкая область — 808 (+3);
- Черновицкая область — 4 894 (+44);
- Черкасская область — 645 (0);
- Черниговская область — 547 (+9).
- Ситуация с коронавирусом в ВСУ: за минувшие сутки среди военных обнаружили еще 9 новых случаев заражения COVID-19. Сейчас больные 166 военнослужащих, еще 529 находятся в изоляции. Выздоровели от COVID-19 342 военных ВСУ. К сожалению, еще 5 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- Больные COVID-19 медики: За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 63 медиков. За все время болезнь обнаружили у 6 828 работников медицинской сферы, 4 175 из которых уже выздоровели. Впрочем, по меньшей мере 43 медработника умерли от коронавирусной болезни.
Новости про коронавирус в Украине
В Закарпатской и Волынской областях привлекли больницы
второй волны
Министерство здравоохранения заявило, что после ослабления карантинных мероприятий и вследствие увеличения количества больных, в регионах пришлось готовить больнице второй волны для оказания помощи больным на коронавирус. Так, определили еще 10 тысяч 449 коек для пациентов, из них 946 – это кровати в отделениях интенсивной терапии.
В Минздраве озвучили суммы штрафов за нарушение карантина
- Для физических лиц предусмотрены штрафы от 10 до 15 необлагаемых минимумов. По состоянию на 2 июля это составляет от 170 до 255 гривен.
- Для владельцев заведений питания, спортивных заведений или магазинов – если они не придерживаются установленных карантинных требований и не следят за соблюдением масочного режима в помещениях – штраф будет составлять от 200 до 300 необлагаемых минимумов. А это – от 3 400 до 5 100 гривен.