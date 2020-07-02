В Украине уже 45 887 случаев COVID-19 – 889 больных за последние сутки
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 889 случаев заражения коронавирусом. В результате по состоянию на утро 2 июля общая статистика выявленных больных коронавирусом в стране выросла до 45 887.
О динамике распространения коронавируса в Украине сообщает система мониторинга аппарата СНБО.
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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 45 887 случаев заражения коронавирусом. 24 649 из них остаются активными – столько людей еще продолжают лечиться от болезни.
За минувшие сутки выписали 505 пациентов. Всего с начала года в стране выздоровели 20 053 инфицированных.
К сожалению, со вчерашнего дня умерли еще 12 больных коронавирусом. За весь период в Украине в результате COVID-19 умерло 1185 пациентов.
В течение минувших суток в стране зафиксировали 889 больных коронавирусом. Больше всего новых больных снова зарегистрировали на Львовщине (+152), в Киеве (+104) и Ровненщине (+93).
COVID-19 в областях Украины 2 июля
- Винницкая область – 1895 (+19);
- Волынская область – 2508 (+81);
- Днепропетровская область – 1095 (+5);
- Донецкая область – 562 (+78)
- Житомирская область – 1421 (+13)
- Закарпатская область – 3046 (+85);
- Запорожская область – 576 (+4);
- Ивано-Франковская область – 2489 (+51);
- Кировоградская область – 650 (+3);
- Киев – 5242 (+104);
- Киевская область – 2655 (+45);
- Львовская область – 5730 (+152);
- Луганская область – 83 (+3);
- Николаевская область – 447 (0);
- Одесская область – 1736 (+24);
- Полтавская область – 320 (+1);
- Ровеенская область – 3877 (+93);
- Сумская область – 302 (+5);
- Тернопольская область – 1958 (+28);
- Харьковская область – 2207 (+38);
- Херсонская область – 194 (+1);
- Хмельницкая область – 808 (+3);
- Черновицкая область – 4894 (+44);
- Черкасская область – 645 (0);
- Черниговская область – 547 (+9).
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