В Украине уже 45 887 случаев COVID-19 – 889 больных за последние сутки

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 889 случаев заражения коронавирусом. В результате по состоянию на утро 2 июля общая статистика выявленных больных коронавирусом в стране выросла до 45 887.

О динамике распространения коронавируса в Украине сообщает система мониторинга аппарата СНБО.

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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 45 887 случаев заражения коронавирусом. 24 649 из них остаются активными – столько людей еще продолжают лечиться от болезни.

За минувшие сутки выписали 505 пациентов. Всего с начала года в стране выздоровели 20 053 инфицированных.

К сожалению, со вчерашнего дня умерли еще 12 больных коронавирусом. За весь период в Украине в результате COVID-19 умерло 1185 пациентов.

В течение минувших суток в стране зафиксировали 889 больных коронавирусом. Больше всего новых больных снова зарегистрировали на Львовщине (+152), в Киеве (+104) и Ровненщине (+93).

COVID-19 в областях Украины 2 июля

Винницкая область – 1895 (+19);

Волынская область – 2508 (+81);

Днепропетровская область – 1095 (+5);

Донецкая область – 562 (+78)

Житомирская область – 1421 (+13)

Закарпатская область – 3046 (+85);

Запорожская область – 576 (+4);

Ивано-Франковская область – 2489 (+51);

Кировоградская область – 650 (+3);

Киев – 5242 (+104);

Киевская область – 2655 (+45);

Львовская область – 5730 (+152);

Луганская область – 83 (+3);

Николаевская область – 447 (0);

Одесская область – 1736 (+24);

Полтавская область – 320 (+1);

Ровеенская область – 3877 (+93);

Сумская область – 302 (+5);

Тернопольская область – 1958 (+28);

Харьковская область – 2207 (+38);

Херсонская область – 194 (+1);

Хмельницкая область – 808 (+3);

Черновицкая область – 4894 (+44);

Черкасская область – 645 (0);

Черниговская область – 547 (+9).

Обратите внимание! В сводке не учтены данные с временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.



Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала