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Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
25 червня , 16:16 Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
Олександр Бевза
В Україні вже 45 887 випадків COVID-19 – 889 хворих за останню добу
08:45, сьогодні В Україні вже 45 887 випадків COVID-19 – 889 хворих за останню добу
Новини про коронавірус 1 липня: штрафи за відсутність маски, припинення вогню через COVID-19
06:10, сьогодні Новини про коронавірус 1 липня: штрафи за відсутність маски, припинення вогню через COVID-19
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Проба манту: міфи та реальність
16:21, 1 липня Проба манту: міфи та реальність
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