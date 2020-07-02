В Україні вже 45 887 випадків COVID-19 – 889 хворих за останню добу

За минулу добу в Україні зафіксували 889 випадків зараження коронавірусом. Внаслідок цього станом на ранок 2 липня загальна статистика виявлених хворих на коронавірус в країні зросла до 45 887.

Про динаміку поширення коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО.

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Від початку пандемії в Україні зареєстрували 45 887 випадків зараження коронавірусом. 24 649 з них залишаються активними – стільки людей ще продовжують лікуватись від хвороби.

За минулу добу виписали 505 пацієнтів. Загалом від початку року в країні одужали 20 053 інфікованих.

На жаль, від учора померли ще 12 хворих на коронавірус. За весь період в Україні внаслідок COVID-19 померло 1 185 пацієнтів.

Впродовж минулої доби в країні зафіксували 889 хворих на коронавірус. Найбільше нових хворих знову зареєстрували на Львівщині (152), у Києві (+104) та на Рівненщині (+93).

COVID-19 в областях України 2 липня

Вінницька область — 1 895 (+19);

Волинська область — 2 508 (+81);

Дніпропетровська область — 1 095 (+5);

Донецька область — 562 (+78);

Житомирська область — 1 421 (+13);

Закарпатська область — 3 046 (+85);

Запорізька область — 576 (+4);

Івано-Франківська область — 2 489 (+51);

Кіровоградська область — 650 (+3);

Київ — 5 242 (+104);

Київська область — 2 655 (+45);

Львівська область — 5 730 (+152);

Луганська область — 83 (+3);

Миколаївська область — 447 (0);

Одеська область — 1 736 (+24);

Полтавська область — 320 (+1);

Рівненська область — 3877 (+93);

Сумська область — 302 (+5);

Тернопільська область — 1 958 (+28);

Харківська область — 2 207 (+38);

Херсонська область — 194 (+1);

Хмельницька область — 808 (+3);

Чернівецька область — 4 894 (+44);

Черкаська область — 645 (0);

Чернігівська область — 547 (+9).

Зверніть увагу! У зведенні не враховані дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу