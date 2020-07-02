В Україні вже 45 887 випадків COVID-19 – 889 хворих за останню добу
За минулу добу в Україні зафіксували 889 випадків зараження коронавірусом. Внаслідок цього станом на ранок 2 липня загальна статистика виявлених хворих на коронавірус в країні зросла до 45 887.
Про динаміку поширення коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО.
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Від початку пандемії в Україні зареєстрували 45 887 випадків зараження коронавірусом. 24 649 з них залишаються активними – стільки людей ще продовжують лікуватись від хвороби.
За минулу добу виписали 505 пацієнтів. Загалом від початку року в країні одужали 20 053 інфікованих.
На жаль, від учора померли ще 12 хворих на коронавірус. За весь період в Україні внаслідок COVID-19 померло 1 185 пацієнтів.
Впродовж минулої доби в країні зафіксували 889 хворих на коронавірус. Найбільше нових хворих знову зареєстрували на Львівщині (152), у Києві (+104) та на Рівненщині (+93).
COVID-19 в областях України 2 липня
- Вінницька область — 1 895 (+19);
- Волинська область — 2 508 (+81);
- Дніпропетровська область — 1 095 (+5);
- Донецька область — 562 (+78);
- Житомирська область — 1 421 (+13);
- Закарпатська область — 3 046 (+85);
- Запорізька область — 576 (+4);
- Івано-Франківська область — 2 489 (+51);
- Кіровоградська область — 650 (+3);
- Київ — 5 242 (+104);
- Київська область — 2 655 (+45);
- Львівська область — 5 730 (+152);
- Луганська область — 83 (+3);
- Миколаївська область — 447 (0);
- Одеська область — 1 736 (+24);
- Полтавська область — 320 (+1);
- Рівненська область — 3877 (+93);
- Сумська область — 302 (+5);
- Тернопільська область — 1 958 (+28);
- Харківська область — 2 207 (+38);
- Херсонська область — 194 (+1);
- Хмельницька область — 808 (+3);
- Чернівецька область — 4 894 (+44);
- Черкаська область — 645 (0);
- Чернігівська область — 547 (+9).
Зверніть увагу! У зведенні не враховані дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.