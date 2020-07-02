Новини про коронавірус 2 липня: масштаби дезінформації та збільшення ліжкомісць в Україні
За добу коронавірусну інфекцію в Україні виявили у 889 людей, а загальна кількість інфікованих – 45 887. У світі від ускладнень COVID-19 померли понад півмільйона людей. Німеччина відкрила кордон для 11 країн з-за меж Євросоюзу. Міжнародні організації проаналізували масштаби дезінформації щодо коронавірусу. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 липня.
Коронавірус в Україні 2 липня
Статистика поширення COVID-19
Станом на 1 липня в Україні зафіксували 889 нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільше нових хворих вкотре зареєстрували на Львівщині (+152), у Києві (+104) та на Рівненщині (+93).
Загальна кількість інфікованих інфекцією SARS-CoV-2, інфекцією, що викликає коронавірусну хворобу, становить 45 887. На жаль, від учора внаслідок ускладнень та супутніх хвороб померли ще 12 інфікованих. За весь період в Україні внаслідок COVID-19 померло 1 185 людей.
Разом з тим, за минулу добу виписали 505 пацієнтів, а загалом від початку пандемії в Україні одужали 20 053 хворих.
Коронавірус у регіонах України станом на 2 липня
- Вінницька область — 1 895 (+19);
- Волинська область — 2 508 (+81);
- Дніпропетровська область — 1 095 (+5);
- Донецька область — 562 (+78);
- Житомирська область — 1 421 (+13);
- Закарпатська область — 3 046 (+85);
- Запорізька область — 576 (+4);
- Івано-Франківська область — 2 489 (+51);
- Кіровоградська область — 650 (+3);
- Київ — 5 242 (+104);
- Київська область — 2 655 (+45);
- Львівська область — 5 730 (+152);
- Луганська область — 83 (+3);
- Миколаївська область — 447 (0);
- Одеська область — 1 736 (+24);
- Полтавська область — 320 (+1);
- Рівненська область — 3877 (+93);
- Сумська область — 302 (+5);
- Тернопільська область — 1 958 (+28);
- Харківська область — 2 207 (+38);
- Херсонська область — 194 (+1);
- Хмельницька область — 808 (+3);
- Чернівецька область — 4 894 (+44);
- Черкаська область — 645 (0);
- Чернігівська область — 547 (+9).
- Ситуація з коронавірусом у ЗСУ: за минулу добу серед військових виявили ще 9 нових випадків зараження COVID-19. Нині хворі 166 військовослужбовців, ще 529 перебувають на ізоляції. Одужали від COVID-19 342 військових ЗСУ. На жаль, ще 5 померли від ускладнень, спричинених хворобою.
- Хворі на COVID-19 медики: За минулу добу коронавірус діагностували у 63 медиків. За весь час хворобу виявили у 6 828 працівників медичної сфери, 4 175 з яких вже одужали. Втім, щонайменше 43 медпрацівники померли від коронавірусної хвороби.
Новини про коронавірус в Україні
У Закарпатській та Волинських областях залучили лікарні другої хвилі
Міністерство охорони здоров'я заявило, що після послаблення карантинних заходів та внаслідок збільшення кількості хворих, в регіонах довелося готувати лікарні другої хвилі для надання допомоги хворим на коронавірус. Так, визначили ще 10 тисяч 449 ліжок для пацієнтів, з них 946 – це ліжка у відділеннях інтенсивної терапії.
У МОЗ озвучили суми штрафів за порушення карантину
- Для фізичних осіб передбачено штрафи від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів. Станом на 2 липня це становить від 170 до 255 гривень.
- Для власників закладів харчування, спортивних закладів або магазинів – якщо вони не дотримуються встановлених карантинних вимог і не слідкують за дотриманням маскового режиму у відповідних приміщеннях – штраф буде складати від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів. А це – від 3 400 до 5 100 гривень.