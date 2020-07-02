Важливо! Відтепер за порушення маскового режиму у громадських місцях та транспорті платитимуть як люди без маски, так і власники закладів чи громадського транспорту, де сталося порушення.

Новини про коронавірус у світі 2 липня

Станом на 2 липня у світі виявили 10 704 228 випадки зараження коронавірусом. Натомість 5 489 399 хворих вже одужали, але 516 434 людини померли від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 686 587; Бразилія – 1 448 753; Росія – 660 231; Індія – 604 641; Велика Британія – 314 992.

Німеччина відкрила кордони для 11 країн з-за меж Євросоюзу

З 2 липня Німеччина дозволили в'їзд на свою територію громадянам 11 країн, що не є членами Європейського Союзу. Втім, України в цьому списку наразі немає.

8 країн Німеччина відкриється повністю:

Австралія;

Нова Зеландія;

Канада;

Грузія;

Чорногорія;

Таїланд;

Туніс;

Уругвай.

Крім того, є ще три країни, з якими Німеччина планує відкривати кордони двосторонньо. Якщо уряди цих країн почнуть впускати німців, то Німеччина відкриється для громадян: Китаю; Японії; Південної Кореї.

Чи зможуть українці потрапити до Німеччини

Як і у всьому Європейському Союзі, потрапити в Німеччину зможуть лише ті українці, які мають довготривалу візу, наприклад для навчання чи роботи, або інший дозвіл на довготривале перебування на території країни.



Куди можуть полетіти українці / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус досі загроза для ринку нафти

2 липня 2020 року, ціни на нафту знизилися після того, як у США зафіксували найбільшу кількість хворих на коронавірус за добу. У результаті влада штату Каліфорнія знову ввела деякі обмеження, що свідчить про повільне відновлення економіки і, відповідно, попиту на нафту.

Згідно з даними Investing.com, ф’ючерси на американську нафту WTI подешевшали на 0,3% (0,10 долара), досягнувши 39,72 долара за барель. У порівнянні з середою, 1 липня, ціна WTI опустилася на 1,4%.

Вересневі ф’ючерси на нафту марки Brent впали в ціні на 0,1% (6 центів) – до 41,97 долара за барель. Під час попередньої сесії торгів сировина цієї марки подорожчала на 1,8%.

Світова дезінформація щодо COVID-19

За даними п'яти європейських організацій дезінформація, яка розповсюджується в Інтернеті про коронавірус, була величезною, починаючи від лікування імбиром і закінчуючи курінням сигарет.



Фейки про коронавірус в Європі / Фото covidinfodemiceurope

Провели аналіз таких країн: Великобританії, Італії, Іспанії, Німеччини і Франції. Найбільше фейків та брехні стосувалися походження коронавірусу, причетності до його виникнення засновника Microsoft Білла Гейтса, який начебто таким чином хоче чіпувати людство. Крім того, неправдиву інформацію поширювали і про ефективність препарату Гідроксихлорохін.