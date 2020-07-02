Німецька BioNTech і американський фармацевтичний гігант Pfizer оголосили попередні результати розробки вакцини від коронавірусу. Відносно невеликі дози препарату BNT162b1 після введення в людський організм здатні виробляти антитіла в тому ж обсязі або більше, як у випадку природного формування антитіл після одужання від COVID-19.

Попередні результати випробувань потенційної вакцини від коронавірусу BNT162b1 опублікувало керівництво компанії BioNTech, яка разом з Pfizer працює над розробкою довгоочікуваного препарату, який формуватиме імунітет до SARS-CoV-2, пише науковий журнал Scince Alert

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Позитивні результати

Так звана фаза ½ продемонструвала, що вакцина не токсична і запускає імунну реакцію, яка готує організм до протидії вірусу.

Всього у випробуваннях брали участь 45 добровольців у віці від 18 до 55 років, вони отримали по дві дози препарату – вакцини або плацебо – з різницею у 21 день.

У частини учасників після введення другої дози вакцини підвищилася температура. Така реакція була очікуваною та головне, що у добровольців з'явилися ті ж антитіла до коронавірусу, що і у перехворілих на COVID-19, в тому ж або більшому обсязі.

Дія вакцини

Основний агент вакцини – фрагмент матричної РНК, який, проникаючи в людські клітини, стимулює синтез білка, здатного викликати імунну відповідь проти коронавірусу.

Перспективи вакцини

У разі якщо BNT162 успішно пройде всі випробування, Pfizer готова випустити на ринок не менше мільйона доз вже до кінця цього року, а в наступному довести виробництво до сотень мільйонів доз.

Всього за даними ВООЗ, у світі працюють над 141 прототипом вакцини проти