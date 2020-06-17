Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди підписали контракт з компанією АstraZeneca на поставку 400 мільйон доз вакцини від коронавірусної хвороби.

У контракті передбачено 400 мільйонів доз вакцини, розробленої з Оксфордським університетом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Італії. Також повідомлення про угоду опублікував сайт фармкомпанії АstraZeneca.

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Разом з міністрами охорони здоров’я Німеччини, Франції та Нідерландів після запуску вакцинного альянсу ми підписали контракт на поставку до 400 мільйонів доз вакцини, призначених для всього населення Європи,

– написав міністр італійського МОЗ Роберто Сперанца.

Що відомо про вакцину

Компанія АstraZeneca спільно з Оксфордським університетом розробила вакцину й продовжує працювати над нею, наразі кілька етапів експериментів вже показали успіх, тому очікують, що випробовування закінчиться восени.

За словами італійського чиновника, сьогоднішня угода з АstraZeneca – це "багатонадійний перший крок" для Італії та Європи.

Вакцина – єдине остаточне рішення проти COVID-19. Це загальне суспільне благо, право кожного, а не привілей кількох,

– зазначив Роберто Сперанца.

Чи означає це, що вакцина ефективна?

Випробування тривають, якщо ефективність вакцини підтвердить останній етап випробувань – клінічні дослідження за участі добровольців, то так!

Німеччина, Італія, Нідерланди та Франція вирішили на випадок ефективності вакцини, бо попередні дослідження дійсно говорять про її перспективність, бути забезпеченими певною кількістю вакцин та оперативно провести щеплення населення, передусім вразливих до коронавірусу груп.

Про фази дослідження вакцини розповів лікар-інфекціоніст Федір Лапій:

► Перша фаза. До неї долучають близько 100 людей. Вивчають побічні ефекти та як формується імунітет.

► Друга фаза – кілька сотень або й тисячі людей. Досліджуються схеми вакцинації, побічні ефекти, а також як люди формують імунну відповідь.

► Третя фаза. Включає тисячі осіб дослідження. Вивчається ефективність – чи буде серед вакцинованих ті, хто заразяться на COVID-19. А також порівнюють цю цифру з невакцинованими.

Дивіться повний коментар лікаря-інфекціоніста: