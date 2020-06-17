Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт с компанией Аstrazeneca на поставку до 400 млн доз вакцины от коронавирусной болезни.

В контракте предусмотрены 400 миллионов доз вакцины, разработанной с Оксфордским университетом. Об этом сообщил министр здравоохранения Италии. Также сообщение о соглашении опубликовал сайт фармкомпании АstraZeneca.

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Вместе с министрами здравоохранения Германии, Франции и Нидерландов после запуска вакцинного альянса мы подписали контракт на поставку до 400 миллионов доз вакцины, предназначенных для всего населения Европы,

– написал министр итальянского Минздрава Роберто Сперанца.

Что известно о вакцине

Компания АstraZeneca совместно с Оксфордским университетом разработала вакцину и продолжает работать над ней, пока несколько этапов экспериментов уже показали успех, поэтому ожидают, что испытание закончится осенью.

По словам итальянского чиновника, сегодняшняя сделка с АstraZeneca – это "многообещающий первый шаг" для Италии и Европы.

Вакцина – единственное окончательное решение против COVID-19. Это общее общественное благо, право каждого, а не привилегия нескольких, – отметил Роберто Сперанца.

Означает ли это, что вакцина эффективна?

Испытания продолжаются, если эффективность вакцины подтвердит последний этап испытаний – клинические исследования с участием добровольцев, то да!

Германия, Италия, Нидерланды и Франция решили на случай эффективности вакцины, поскольку предыдущие исследования действительно говорят о его перспективности, быть обеспеченными определенным количеством вакцин и оперативно провести прививки населения, прежде всего уязвимых к коронавирусному группу.

О фазах исследования вакцины рассказал врач-инфекционист Федор Лапий:

► Первая фаза. К ней приобщают около 100 человек. Изучают побочные эффекты и как формируется иммунитет.

► Вторая фаза – несколько сотен или даже тысячи человек. Исследуются схемы вакцинации, побочные эффекты, а также как люди формируют иммунный ответ.

► Третья фаза. Включает тысячи человек исследования. Изучается эффективность – будут ли среди вакцинированных те, кто заразятся COVID-19. А также сравнивают эту цифру с невакцинированными.

Смотрите полный комментарий врача-инфекциониста: