Вакцину проти COVID-19 запустили у виробництво, не чекаючи результатів випробувань
Британська компанія AstraZeneca почала виробництво вакцини попри те, що результатів випробувань ще немає. Відтак, вакцина з'явиться вже у вересні, але доступна буде лише британцям.
Британська компанія AstraZeneca почала виробництво, щоб задовольнити попит, який виникне в разі успіху вакцини. Компанія заявила, що зможе поставити близько двох мільярдів доз, пише ВВС.
Цікаво Вакцина від коронавірусу не дасть тривалого захисту від хвороби, – інфекціоніст
Звичайно, це рішення є ризикованим, але це лише фінансовий ризик. Тобто, якщо вакцина не спрацює, всі матеріали, всі виготовлені нами вакцини виявляться непотрібними,
– заявив глава фаракомпанії.
Важливо! AstraZeneca розробляє вакцину спільно з вченими з Оксфордського університету. Вони погодилися постачати половину доз в країни з низьким і середнім рівнем доходу.
Компанія вже отримала два контракти на виробництво вакцини
- Один – від Інституту сироватки Індії (SII), найбільшого у світі виробника вакцин.
- Інший — угода на суму $750 мільйонів з двома організаціями охорони здоров'я, які підтримують Білл і Мелінда Гейтс.