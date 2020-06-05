Британська компанія AstraZeneca почала виробництво вакцини попри те, що результатів випробувань ще немає. Відтак, вакцина з'явиться вже у вересні, але доступна буде лише британцям.

Британська компанія AstraZeneca почала виробництво, щоб задовольнити попит, який виникне в разі успіху вакцини. Компанія заявила, що зможе поставити близько двох мільярдів доз, пише ВВС.

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Звичайно, це рішення є ризикованим, але це лише фінансовий ризик. Тобто, якщо вакцина не спрацює, всі матеріали, всі виготовлені нами вакцини виявляться непотрібними,

– заявив глава фаракомпанії.

Важливо! AstraZeneca розробляє вакцину спільно з вченими з Оксфордського університету. Вони погодилися постачати половину доз в країни з низьким і середнім рівнем доходу.

Компанія вже отримала два контракти на виробництво вакцини