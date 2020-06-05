Вакцину против COVID-19 запустили в производство, не дожидаясь результатов испытаний
Британская компания AstraZeneca начала производство вакцины, несмотря на то, что результатов испытаний еще нет. Следовательно, вакцина появится уже в сентябре, но доступна будет лишь британцам.
Компнаия AstraZeneca начала производство, чтобы удовлетворить спрос, который возникнет в случае успеха вакцины. Компания заявила, что сможет поставить около двух миллиардов доз, пишет ВВС.
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Конечно, это решение является рискованным, но это лишь финансовый риск. То есть, если вакцина не сработает, все материалы, все изготовленные нами вакцины окажутся ненужными,
– заявил глава фаракомпании.
Важно! AstraZeneca разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета. Они согласились поставлять половину доз в страны с низким и средним уровнем дохода.
Компания уже получила два контракта на производство вакцины.
- Один – от Института сыворотки Индии (SII), крупнейшего в мире производителя вакцин.
- Другой – соглашение на сумму $750 миллионов с двумя организациями здравоохранения, которые поддерживают Билл и Мелинда Гейтс.