Немецкая BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer объявили предварительные результаты разработки вакцины от коронавируса. Относительно небольшие дозы препарата BNT162b1 после введения в человеческий организм способны вырабатывать антитела в том же объеме или больше, как в случае естественного формирования антител после выздоровления от COVID-19.

Предварительные результаты испытаний потенциальной вакцины от коронавируса BNT162b1 опубликовало руководство компании BioNTech, которая вместе с Pfizer работает над разработкой долгожданного препарата, который будет формировать иммунитет к SARS-CoV-2, пишет научный журнал Scince Alert

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Положительные результаты

Так называемая фаза ½ продемонстрировала, что вакцина не токсична и запускает иммунную реакцию, которая готовит организм к противодействию вирусу.

Всего в испытаниях участвовали 45 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, они получили по две дозы препарата – вакцины или плацебо – с разницей в 21 день.

У части участников после введения второй дозы вакцины повысилась температура. Такая реакция была ожидаемой и главное, что у добровольцев появились те же антитела к коронавирусу, что и у переболевших COVID-19, в том же или большем объеме.

Действие вакцины

Основной агент вакцины – фрагмент матричной РНК, который, проникая в человеческие клетки, стимулирует синтез белка, способного вызвать иммунный ответ против коронавируса.

Перспективы вакцины

В случае если BNT162 успешно пройдет все испытания, Pfizer готова выпустить на рынок не менее миллиона доз уже до конца этого года, а в следующем довести производство до сотен миллионов доз.

Всего по данным ВОЗ, в мире работают над 141 прототипом вакцины против коронавируса.