COVID-19 мутировал и стал в 9 раз заразнее: исследование
Ученые обнаружили новую форму SARS-CoV-2. По уровню опасности она такая же, как и предыдущая, но распространяется еще быстрее.
Специалисты из Института иммунологии Ла-Хойя обнаружили новую форму возбудителя коронавируса, который мигрировал в США из Европы. Новую версию инфекционного возбудителя SARS-CoV-2 назвали G614. Исследование опубликовали в журнале Cell.
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Предыдущая версия SARS-CoV-2 называется D614. Впрочем, младшая его вариация под названием G614 стала значительно более распространенной.
Специалисты выяснили, что G614 стал распространяться еще в середине января. В конце февраля распространение обоих вирусов было на одинаковом уровне, но уже в мае мутировавший инфекционный возбудитель был у почти 90% больных.
Как именно мутировал SARS-CoV-2
Изменения стали заметными в аминокислотах шипов вируса, благодаря которым инфекция проникает в клеточную мембрану.
G614 имеет одно существенное преимущество над своим старшим братом D614. У мутировавшего возбудителя вирусная нагрузка верхних дыхательных путей значительно выше, вследствие чего опасность инфицирования человека возрастает в 9 раз.
Из-за того, что передается значительно легче, новая версия коронавируса стала доминантной. Несмотря на это, существенных симптоматических различий у новой версии нет.
Кроме того, ученые сравнили устойчивость обоих вариантов вируса к антителам и обнаружили, что G614, как и его предшественник, тоже умело лечится сывороткой из крови людей, которые преодолели болезнь.