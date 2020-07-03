Ученые обнаружили новую форму SARS-CoV-2. По уровню опасности она такая же, как и предыдущая, но распространяется еще быстрее.

Специалисты из Института иммунологии Ла-Хойя обнаружили новую форму возбудителя коронавируса, который мигрировал в США из Европы. Новую версию инфекционного возбудителя SARS-CoV-2 назвали G614. Исследование опубликовали в журнале Cell.

К теме COVID-19 может оказаться не респираторным, а сосудистым заболеванием: исследование

Предыдущая версия SARS-CoV-2 называется D614. Впрочем, младшая его вариация под названием G614 стала значительно более распространенной.

Специалисты выяснили, что G614 стал распространяться еще в середине января. В конце февраля распространение обоих вирусов было на одинаковом уровне, но уже в мае мутировавший инфекционный возбудитель был у почти 90% больных.

Как именно мутировал SARS-CoV-2

Изменения стали заметными в аминокислотах шипов вируса, благодаря которым инфекция проникает в клеточную мембрану.

G614 имеет одно существенное преимущество над своим старшим братом D614. У мутировавшего возбудителя вирусная нагрузка верхних дыхательных путей значительно выше, вследствие чего опасность инфицирования человека возрастает в 9 раз.

Из-за того, что передается значительно легче, новая версия коронавируса стала доминантной. Несмотря на это, существенных симптоматических различий у новой версии нет.

Кроме того, ученые сравнили устойчивость обоих вариантов вируса к антителам и обнаружили, что G614, как и его предшественник, тоже умело лечится сывороткой из крови людей, которые преодолели болезнь.