Науковці виявили нову форму SARS-CoV-2. За рівнем небезпеки вона така ж, як і попередня, але поширюється ще швидше.

Фахівці з американського Інституту імунології Ла-Хоя виявили нову форму збудника коронавірусу, який мігрував до США з Європи. Нову версію інфекційного збудника SARS-CoV-2 назвали G614. Дослідження опублікували у журналі Cell.

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Попередня версія SARS-CoV-2 називається D614. Втім, молодша його варіація під назвою G614 стала значно поширенішою.

Фахівці з'ясували, що G614 став поширюватися ще аж в середині січня. Наприкінці лютого поширення обох вірусів було на однаковому рівні, але вже травні мутований інфекційний збудник мали майже 90% хворих.

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Зміни стали помітними в амінокислотах шипів вірусу, завдяки яким інфекція проникає в клітинну мембрану.

G614 має одну суттєву перевагу над своїм старшим братом D614. У мутованого збудника вірусне навантаження верхніх дихальних шляхів значно вище, внаслідок чого небезпека інфікування людини зростає у 9 разів.

Через те, що передається значно легше, нова версія коронавірусу стала домінантною. Попри це, суттєвих симптоматичних відмінностей нова версія не має.

Окрім того, вчені порівняли стійкість обох варіантів вірусу до антитіл і виявили, що G614, як і його попередник, теж вправно лікується сироваткою з крові людей, які подолали хворобу.