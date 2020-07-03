Экспериментальное лечение может быть полезным для борьбы с различными воспалительными реакциями, а также эффективным против цитокинового шторма, которое возникает у пациентов с тяжелой формой коронавируса.

Что известно о новом пептиде?

Новый пептид под названием TAT CARMIL1 – это комбинация двух природных пептидов, которые в сочетании имеют способность проникать в клеточную мембрану и ослаблять острую воспалительную ответ. Исследования опубликовал сайт Университета Торонто.

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Наше исследование дает первое представление о том, какую роль белки CARMIL играют в этом пути,

– сказал соавтор исследования Грег Дауни.

Ученые уже создали лекарства на основе пептида

Лекарственное средство состоит из белка CARMIL1 и его "курьера" TAT, который доставляет пептида в клетку. Эксперименты доказали, что он эффективно блокирует передачу сигналов и размножение цитокинов из семейства интерлекин-1.

Если применить такую схему лечения на раннем этапе, то можно ускорить выздоровление и ослабить повреждения тканей, которые происходят в случае острых воспалительных реакций,

– считают ученые.

Ученые изобрели пептид TAT CARMIL1 / Фото Pixabay

Почему открытие актуально в случае COVID-19

При COVID-19 возникает так называемый цитокиновый шторм, когда на фоне размножения вируса в организме начинает выделяться неконтролируемый поток цитокинов. Это может вызывать повреждения в сосудах и легких и других тканях, а при худшем сценарии приводит к смерти.

TAT CARMIL1 можно комбинировать с другими лекарственными средствами, поэтому препарат имеет потенциал для борьбы со всеми видами воспаления. Эти предположения ученые проверят в будущих этапах исследований. Вероятно, TAT CARMIL1 обладает наибольшим эффектом на самых ранних этапах лечения.