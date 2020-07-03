Експериментальне лікування може бути корисним для боротьби з різними запальними реакціями, а також ефективним проти цитокінового шторму, що виникає у пацієнтів з важкою формою коронавірусу.

Що відомо про новий пептид?

Новий пептид під назвою TAT CARMIL1 – це комбінація двох природних пептидів, які в поєднанні мають здатність проникати в клітинну мембрану і послаблювати гостру запальну відповідь. Дослідження опублікував сайт Університету Торонто.

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Наше дослідження дає перше уявлення про те, яку роль білки CARMIL грають в цьому шляху,

– сказав співавтор дослідження Грег Дауні.

Вчені вже створили ліки на основі пептиду

Лікарський засіб складається з білка CARMIL1 і його "кур'єра" TAT, який доставляє пептид в клітку. Експерименти довели, що він ефективно блокує передачу сигналів і розмноження цитокінів з сімейства інтерлекін-1.

Якщо застосувати таку схему лікування на ранньому етапі, то можна пришвидшити одужання та послабити пошкодження тканин, які стаються у випадку гострих запальних реакцій,

– вважають вчені.

Вчені винайшли пептид TAT CARMIL1 / Фото Pixabay

Чому відкриття актуальне у випадку COVID-19

При COVID-19 виникає так званий цитокіновий шторм, коли на тлі розмноження вірусу в організмі починає виділятися неконтрольований потік цитокінів. Це може викликати пошкодження в судинах і легенях і інших тканинах, а при найгіршому сценарії призводить до смерті.

TAT CARMIL1 можна комбінувати з іншими лікарськими засобами, тому препарат має потенціал для боротьби з усіма видами запалення. Ці припущення вчені перевірять в майбутніх етапах досліджень. Ймовірно, TAT CARMIL1 володіє найбільшим ефектом на самих ранніх етапах лікування.