В Україні понад 53 тисячі хворих на коронавірусну хворобу. Динаміка нових інфікувань дещо зменшилась, але цифри все ще високі. АМКУ оштрафував компанію, яка обманювала про ефективність препарату у лікуванні COVID-19. У США чоловік помер через відвідини коронавірусної вечірки, вінне вірив, що вірус реальний. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 липня.

Новини про коронавірус 12 липня

Статистика поширення COVID-19 в Україні

За минулу добу в країні зареєстрували 678 нових випадків інфікування коронавірусною недугою та 11 летальних випадків внаслідок ускладнень.

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Загалом COVID-19 від початку пандемії виявили у 53 521 мешканця України, з них одужали вже 36 118 людей, але померли – 1 383.

Наразі активна кількість хворих – 26 020.

Коронавірус в областях України станом на 12 липня

Львівська область – 7 003;

Київ – 6 182;

Чернівецька область – 5 140;

Рівненська область – 4 598;

Закарпатська область – 3 909;

Київська область – 3 026;

Волинська область – 3 042;

Івано-Франківська область – 3 029;

Харківська область – 2 649;

Тернопільська область – 2 231;

Вінницька область – 2 097;

Одеська область – 2 174;

Житомирська область – 1 532;

Дніпропетровська область – 1 144;

Хмельницька область – 908;

Кіровоградська область – 673;

Черкаська область – 748;

Донецька область – 759;

Запорізька область – 621;

Чернігівська область – 607;

Миколаївська область – 481;

Полтавська область – 331;

Сумська область – 340;

Херсонська область – 204;

Луганська область – 93.

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Україна не потребує допомоги іноземних лікарів

Про це на брифінгу МОЗ повідомив очільник відомства Максим Степанов.

Що стосується безпосередньо приїзду медичних працівників з інших країн в Україну, то зараз у цьому немає такої необхідності,

– зазначив Степанов.

Попри це МОЗ постійно взаємодіє із західними країнами шляхом онлайн-консультацій та телеконсультацій.

COVID-19 серед медиків

За минулу добу коронавірус виявили у близько сотні медпрацівників, так, за добу позитивний ПЛР-тест на COVID-19 отримали 96 медиків.

Загалом, від початку пандемії хворобу виявили у 7 357 медиків, щонайменше 43 з них померли від ускладнень. Разом з тим, 4 976 працівників медичної сфери видужали та повернулись до роботи.

Коронавірус у лавах ЗСУ

За добу зареєстрували два випадки інфікування коронавірусом серед українських військових. У лікарнях перебувають 144 військових, на самоізоляції ще 535.

Натомість 442 військовослужбовці змогли подолати недугу, але 5 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Керівництво ЗСУ зауважує, що осередків спалахів хвороби немає, а більшість випадків інфікування стаються під час епізодичних зустрічей військових з друзями чи рідними.



Ризик зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

Українська лікарка розповіла, чим небезпечний COVID-19

Коронавірусна хвороба небезпечна непрогнозованим перебігом. Людина приходить своїми ногами, а через декілька годин уже не може жити без використання кисню.

Стан хворого на COVID-19 може стати критичним миттєво.

Важливо Стан погіршується миттєво: українська лікарка розповіла про перебіг COVID-19

Головні новини про COVID-19 в Україні

Сім областей не готові до послаблення карантину

Станом на 12 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину сім областей:

Вінницька область,

Волинська область,

Донецька область,

Закарпатська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Чернігівська область.

Поліція оштрафувала нічний клуб під Києвом за порушення карантину

Правоохоронці виявили в одному з нічних клубів в Київській області відразу 2 порушення. Заклад, що розташований у селищі Козин, працював після 23:00, а його відвідувачі та персонал – це понад пів тисячі людей були без захисних масок.

Власники зобов'язані заплатити штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Штраф за оманливі дані про ефективність Протефлазіду проти COVID-19

Антимонопольний комітет України оштрафував фармкомпанію Екофарм за те, що ті обіцяли ефективність препарату Протефлазід у лікуванні коронавірусної хвороби.

Компанія зманіпулювала дослідженням, яке свідчило про ефективність Протефлазіду у лікуванні людей. Насправді ж наукові дані не стосується ні COVID-19, ні будь-якого іншого коронавірусу людини. Дослідження вивчало дію препарату на коронавірус свиней.

Більше про обман Спирт і трави: компанію, яка випускає Протефлазід, оштрафували на 3 мільйони

Як українці відпочивають в країнах "червоної" зони COVID-19

Три з п'яти країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці, все ще залишаються у "червоній" зоні. Лише Туреччина і Хорватія перебувають у "зеленій".

Повернувшись додому з Албанії, Чорногорії та Єгипту, туристам слід відбути два тижні на карантині. Скоротити цей термін можна, здавши тест на COVID-19.

Цього тижня до переліку "червоної" зони додали Албанію.



Як безпечно подорожувати у час пандемії / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 12 липня

У світі продовжує зростати кількість хворих на COVID-19, наразі кількість інфікованих – 12 379 269 людей (дані згідно з системою моніторингу Університету Джонса Гопкінса).

Із понад 12 мільйонів хворих, одужали наразі 7 021 460 хворих, але не змогли подолати інфекцію 565 704 людини, на жаль, вони померли від ускладнень.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 3 247 782;

Бразилія – 1 839 850;

Індія – 849 522;

Росія – 726 036;

Перу – 322 710;

У США чоловік інфікувався на коронавірусній вечірці

Лікарі американського госпіталю міста Сан-Антоніо розповіли про померлого від коронавірусу пацієнта, який заразився на коронавірусній вечірці. 30-річний чоловік вірив, що COVID-19 – це обман.

У США існує таке явище як ковід-вечірки (COVID party). Ці вечірки організовує хтось, у кого вже діагностований коронавірус. А приходять туди люди, які або не вірять у існування вірусу, або хочуть перехворіти та отримати таким чином імунітет.

Керівництво Швеції шкодує, що не ввели карантин

Головний епідеміолог Швеції зазначив, що країна зробила ставку на колективний імунітет і, схоже, це невиправдано.

Наразі кількість хворих у країні зростає. Так, за 2 тижні з 24 червня по 7 липня у Швеції виявили більш ніж 14 тисяч нових випадків.

Попри це, в країні не сталось колапсу, ситуація некритична та контрольована. Втім, це завдяки добре розвинутій системі охорони здоров'я Швеції.

Крім цього, країні також не вдалося уникнути економічних наслідків, попри те, що карантину жорсткого введено не було.