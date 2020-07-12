В Україні понад 53 тисячі хворих, за добу інфікувалися 678 людей
За минулу добу виявили 678 нових випадків інфікування. Так, кількість хворих в Україні зросла до 53 521.
Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє 24 канал з посиланням на дані системи моніторингу РНБО.
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Кількість жертв коронавірусу в Україні становить 1 383, з них 11 летальних випадків зареєстрували за минулу добу.
Разом з тим одужали від недуги за добу 457 людей, а від початку пандемії 26 118 осіб.
Поширення коронавірусу по областях України
- Львівська область – 7 003;
- Київ – 6 182;
- Чернівецька область – 5 140;
- Рівненська область – 4 598;
- Закарпатська область – 3 909;
- Київська область – 3 026;
- Волинська область – 3 042;
- Івано-Франківська область – 3 029;
- Харківська область – 2 649;
- Тернопільська область – 2 231;
- Вінницька область – 2 097;
- Одеська область – 2 174;
- Житомирська область – 1 532;
- Дніпропетровська область – 1 144;
- Хмельницька область – 908;
- Кіровоградська область – 673;
- Черкаська область – 748;
- Донецька область – 759;
- Запорізька область – 621;
- Чернігівська область – 607;
- Миколаївська область – 481;
- Полтавська область – 331;
- Сумська область – 340;
- Херсонська область – 204;
- Луганська область – 93.
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