В Україні понад 53 тисячі хворих, за добу інфікувалися 678 людей

За минулу добу виявили 678 нових випадків інфікування. Так, кількість хворих в Україні зросла до 53 521.

Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє 24 канал з посиланням на дані системи моніторингу РНБО.

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Кількість жертв коронавірусу в Україні становить 1 383, з них 11 летальних випадків зареєстрували за минулу добу.

Разом з тим одужали від недуги за добу 457 людей, а від початку пандемії 26 118 осіб.

Поширення коронавірусу по областях України