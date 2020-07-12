В Украине более 53 тысяч больных, за сутки инфицировались 678 человек

За прошедшие сутки обнаружили 678 новых случаев инфицирования. Так, количество больных в Украине возросло до 53 521.

Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране сообщает 24 канал со ссылкой на данные системы мониторинга СНБО.

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Количество жертв коронавируса в Украине составляет 1 383, из них 11 летальных случаев зарегистрировали за минувшие сутки.

Вместе с тем выздоровели от недуга за сутки 457 человек, а с начала пандемии 26 118 человек.

Распространение коронавируса по областям Украины

Львовская область – 7 003;

Киев – 6 182;

Черновицкая область – 5 140;

Ровненская область – 4 598;

Закарпатская область – 3 909;

Киевская область – 3 026;

Волынская область – 3 042;

Ивано-Франковская область – 3 029;

Харьковская область – 2 649;

Тернопольская область – 2 231;

Винницкая область – 2 097;

Одесская область – 2 174;

Житомирская область – 1 532;

Днепропетровская область – 1 144;

Хмельницкая область – 908;

Кировоградская область – 673;

Черкасская область – 748;

Донецкая область – 759;

Запорожская область – 621;

Черниговская область – 607;

Николаевская область – 481;

Полтавская область – 331;

Сумская область – 340;

Херсонская область – 204;

Луганская область – 93.

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