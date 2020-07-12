В Украине более 53 тысяч больных, за сутки инфицировались 678 человек
За прошедшие сутки обнаружили 678 новых случаев инфицирования. Так, количество больных в Украине возросло до 53 521.
Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране сообщает 24 канал со ссылкой на данные системы мониторинга СНБО.
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Количество жертв коронавируса в Украине составляет 1 383, из них 11 летальных случаев зарегистрировали за минувшие сутки.
Вместе с тем выздоровели от недуга за сутки 457 человек, а с начала пандемии 26 118 человек.
Распространение коронавируса по областям Украины
- Львовская область – 7 003;
- Киев – 6 182;
- Черновицкая область – 5 140;
- Ровненская область – 4 598;
- Закарпатская область – 3 909;
- Киевская область – 3 026;
- Волынская область – 3 042;
- Ивано-Франковская область – 3 029;
- Харьковская область – 2 649;
- Тернопольская область – 2 231;
- Винницкая область – 2 097;
- Одесская область – 2 174;
- Житомирская область – 1 532;
- Днепропетровская область – 1 144;
- Хмельницкая область – 908;
- Кировоградская область – 673;
- Черкасская область – 748;
- Донецкая область – 759;
- Запорожская область – 621;
- Черниговская область – 607;
- Николаевская область – 481;
- Полтавская область – 331;
- Сумская область – 340;
- Херсонская область – 204;
- Луганская область – 93.
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