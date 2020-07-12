Вчені Московського державного медичного університету імені Сеченова оголосили про успішне завершення клінічних випробувань вакцини проти COVID-19.

Дослідження препарату тривали з 18 червня. У них брали участь 38 добровольців, про це пише "Дождь".

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Як тестували вакцину

Добровольців розділили на дві групи. За словами авторів дослідження, ін'єкція не призвела до негативних впливів на організм, окрім підвищеної температури тіла в перші дні після вакцинації.

Вакцина безпечна

Відтак, безпеку вакцини підтвердили.

Вакцина відповідає безпеці тих вакцин, які зараз присутні на ринку,

— зазначив директор Інституту медичної паразитології, тропічних і трансмісивних захворювань Сеченовського університету Олександр Лукашев.

Перспективи вакцини

Вчені очікують, що першу групу добровольців випишуть з лікарні 15 липня, а другу – 20 липня.

Вакцину розробили фахівці російського Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені М. Ф. Гамалії.