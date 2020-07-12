Росія заявила про завершення випробувань вакцини проти коронавірусу
Вчені Московського державного медичного університету імені Сеченова оголосили про успішне завершення клінічних випробувань вакцини проти COVID-19.
Дослідження препарату тривали з 18 червня. У них брали участь 38 добровольців, про це пише "Дождь".
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Як тестували вакцину
Добровольців розділили на дві групи. За словами авторів дослідження, ін'єкція не призвела до негативних впливів на організм, окрім підвищеної температури тіла в перші дні після вакцинації.
Вакцина безпечна
Відтак, безпеку вакцини підтвердили.
Вакцина відповідає безпеці тих вакцин, які зараз присутні на ринку,
— зазначив директор Інституту медичної паразитології, тропічних і трансмісивних захворювань Сеченовського університету Олександр Лукашев.
Перспективи вакцини
Вчені очікують, що першу групу добровольців випишуть з лікарні 15 липня, а другу – 20 липня.
Вакцину розробили фахівці російського Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені М. Ф. Гамалії.