Ученые Московского государственного медицинского университета имени Сеченова объявили об успешном завершении клинических испытаний вакцины против COVID-19.

Исследования препарата продолжались с 18 июня. В них принимали участие 38 добровольцев, об этом пишет "Дождь".

Читайте также Есть сомнения, что ученые создадут действенную вакцину против коронавируса, – ВОЗ

Как тестировали вакцину

Добровольцев разделили на две группы. По словам авторов исследования, инъекция не привела к негативным воздействиям на организм, кроме повышенной температуры тела в первые дни после вакцинации.

Вакцина безопасна

Следовательно, безопасность вакцины подтвердили.

Вакцина соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке,

– отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Перспективы вакцины

Ученые ожидают, что первую группу добровольцев выпишут из больницы 15 июля, а вторую – 20 июля.

Вакцину разработали специалисты российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.