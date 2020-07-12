Антимонопольний комітет України оштрафував фармкомпанію Екофарм за те, що ті обіцяли ефективність препарату Протефлазід у лікуванні коронавірусної хвороби. Тепер фармкомпанія заплатить штраф у розмірі 3,2 мільйона гривень.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Читайте також Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019

В чому обман компанії

Фармкомпанія "Екофарм" розмістила на сайті повідомлення про псевдодослідження щодо дії протефлазіду на коронавірус, крім того компанія посилалась на звіт державної установи "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського" Національної академії медичних наук України.

Однак, за гучною назвою було дослідження, яке не стосується ні COVID-19, ні будь-якого іншого коронавірусу людини. Дослідження вивчало дію препарату на коронавірус свиней.

Втім, це не завадило фармкомпанії проводити за участі науковців прес-конференції, Національній академії медичних наук публікувати маніпулятивну інформацію рекламного характеру.

Спирт і трави на 96%

Насправді ж Протефлазід – це 96% спиртова настоянка двох рослин: щучки дернистої та війника наземного. В інструкції зазначено, що він лікує від багатьох хвороб: починаючи від ОРВІ та грипу і закінчуючи гепатитами та СНІДом, що фактично не підтверджено.

Так само немає жодних наукових підтверджень щодо ефективності препарату у блокуванні коронавірусу.