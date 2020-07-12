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Как рождаются и живут сиамские близнецы: фото
7 июля , 17:09 Как рождаются и живут сиамские близнецы: фото
Анастасія Манюхіна
Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы
3 июля , 06:20 Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы
Наталя Сколоздра
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Спирт и травы: компанию, которая выпускает Протефлазид, оштрафовали на 3 миллиона
12:52, сегодня Спирт и травы: компанию, которая выпускает Протефлазид, оштрафовали на 3 миллиона
В Украине более 53 тысяч больных, за сутки инфицировались 678 человек
09:23, сегодня В Украине более 53 тысяч больных, за сутки инфицировались 678 человек
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Главные новости о коронавирусе 11 июля: COVID-19 на курорте на Николаевщине, нарушения в Одессе
06:05, сегодня Главные новости о коронавирусе 11 июля: COVID-19 на курорте на Николаевщине, нарушения в Одессе
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