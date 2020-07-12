Спирт и травы: компанию, которая выпускает Протефлазид, оштрафовали на 3 миллиона

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал фармкомпанию Экофарм за то, что те обещали эффективность препарата Протефлазид в лечении коронавирусной болезни. Теперь фармкомпания заплатит штраф в размере 3,2 миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

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В чем обман компании

Фармкомпания "Экофарм" разместила на сайте сообщение о псевдоисследовании относительно действия Протефлазида на коронавирус, кроме того, компания ссылалась на отчет государственного учреждения "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского" Национальной академии медицинских наук Украины.

Однако, за громким названием было исследование, которое не касается ни COVID-19, ни любого другого коронавируса человека. Исследование изучало действие препарата на коронавирус свиней.

Впрочем, это не помешало фармкомпании проводить при участии ученых пресс-конференции, Национальной академии медицинских наук публиковать манипулятивную информацию рекламного характера.

Спирт и травы на 96%

На самом же деле Протефлазид – это 96% спиртовая настойка двух растений: щучки дернистой и вейника наземного. В инструкции указано, что он лечит от многих болезней: начиная от ОРВИ и гриппа и заканчивая гепатитами и СПИДом, что фактически не подтверждено. Так же нет никаких научных подтверждений эффективности препарата в блокировании коронавируса.