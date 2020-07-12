Коронавірусна хвороба небезпечна непрогнозованим перебігом. Людина приходить своїми ногами, а через декілька годин уже не може жити без використання кисню.

Стан хворого на COVID-19 може стати критичним миттєво. Про це розповіла лікарка Закарпатської обласної лікарні Богдана Булеза.

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Хворих, на жаль, не стає менше! Швидкі із сиренами щодня підвозять все нових і нових пацієнтів. Хворі різні: з легким перебігом, безсимптомні, важкі, які без кисневої підтримки не можуть,

– зазначила лікарка.

За словами лікарки часто неможливо спрогнозувати перебіг хвороби.

"Людина приходить своїми ногами і через декілька годин стан погіршується так, що вона з важкістю та задишкою робить мінімальні рухи, її життя неможливе без використання кисню", розповіли лікарі.

Хворий тримає тебе за руки і через маску тихо питає чи доживе до завтра, а ти не знаєш що відповісти. Лікарі роблять все можливе і неможливе!,

– каже Богдана Булеза.

Жінка також додає, що багато хто не вірить в існування вірусу.

"Просто вже всі втомилися від карантину! Ми теж втомилися, але вірус реальний, він важкий, не нехтуйте своїм і нашим здоров’ям, бережіть себе і своїх рідних", – просить лікарка.