Коронавирусная болезнь опасна непрогнозируемым течением. Человек приходит своими ногами, а через несколько часов уже не может жить без использования кислорода.

Состояние больного COVID-19 может стать критическим мгновенно. Об этом рассказала врач Закарпатской областной больницы Богдана Булеза.

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Больных, к сожалению, не становится меньше! Скорые с сиренами ежедневно подвозят все новых и новых пациентов. Больные разные: с легким течением, бессимптомные, тяжелые, которые без кислородной поддержки не могут,

– отметила врач.

По словам врача часто невозможно спрогнозировать течение болезни.

"Человек приходит своими ногами и через несколько часов состояние ухудшается так, что он с тяжестью и одышкой делает минимальные движения, его жизнь невозможна без использования кислорода", – рассказали врачи.

Больной держит тебя за руки и через маску тихо спрашивает доживет ли до завтра, а ты не знаешь, что ответить. Врачи делают все возможное и невозможное!,

– говорит Богдана Булеза.

Женщина также добавляет, что многие не верят в существование вируса.

"Просто уже все устали от карантина! Мы тоже устали, но вирус реальный, он тяжелый, не пренебрегайте своим и нашим здоровьем, берегите себя и своих родных", – просит врач.