Состояние ухудшается мгновенно: украинский врач рассказала о течении COVID-19
Коронавирусная болезнь опасна непрогнозируемым течением. Человек приходит своими ногами, а через несколько часов уже не может жить без использования кислорода.
Состояние больного COVID-19 может стать критическим мгновенно. Об этом рассказала врач Закарпатской областной больницы Богдана Булеза.
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Больных, к сожалению, не становится меньше! Скорые с сиренами ежедневно подвозят все новых и новых пациентов. Больные разные: с легким течением, бессимптомные, тяжелые, которые без кислородной поддержки не могут,
– отметила врач.
По словам врача часто невозможно спрогнозировать течение болезни.
"Человек приходит своими ногами и через несколько часов состояние ухудшается так, что он с тяжестью и одышкой делает минимальные движения, его жизнь невозможна без использования кислорода", – рассказали врачи.
Больной держит тебя за руки и через маску тихо спрашивает доживет ли до завтра, а ты не знаешь, что ответить. Врачи делают все возможное и невозможное!,
– говорит Богдана Булеза.
Женщина также добавляет, что многие не верят в существование вируса.
"Просто уже все устали от карантина! Мы тоже устали, но вирус реальный, он тяжелый, не пренебрегайте своим и нашим здоровьем, берегите себя и своих родных", – просит врач.