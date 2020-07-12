В Украине более 53 тысяч больных коронавирусной болезнью. Динамика новых инфицирований несколько уменьшилось, но цифры все еще высоки. АМКУ оштрафовал компанию, которая обманывала об эффективности препарата в лечении COVID-19. В США мужчина умер из-за посещения коронавирусной вечеринки, он не верил, что вирус реальный. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 июля.

Новости про коронавирус 12 июля

Статистика распространения COVID-19 в Украине

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 678 новых случаев инфицирования коронавирусным недугом и 11 летальных случаев вследствие осложнений.

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В общем COVID-19 от начала пандемии обнаружили у 53 521 жителя Украины, из них выздоровели уже 36 118 человек, но умерли – 1 383.

Сейчас активное количество больных – 26 020.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 12 июля

Львовская область – 7 003;

Киев – 6 182;

Черновицкая область – 5 140;

Ровенская область – 4 598;

Закарпатская область – 3 909;

Киевская область – 3 026;

Волынская область – 3 042;

Ивано-Франковская область – 3 029;

Харьковская область – 2 649;

Тернопольская область – 2 231;

Винницкая область – 2 097;

Одесская область – 2 174;

Житомирская область – 1 532;

Днепропетровская область – 1 144;

Хмельницкая область – 908;

Кировоградская область – 673;

Черкасская область – 748;

Донецкая область – 759;

Запорожская область – 621;

Черниговская область – 607;

Николаевская область – 481;

Полтавская область – 331;

Сумская область – 340;

Херсонская область – 204;

Луганская область – 93.

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Украина не нуждается в помощи иностранных врачей

Об этом на брифинге Минздрава сообщил глава ведомства Максим Степанов.

Что касается непосредственно приезда медицинских работников из других стран в Украину, то сейчас в этом нет такой необходимости,

– отметил Степанов.

Несмотря на это Минздрав постоянно взаимодействует с западными странами путем онлайн-консультаций и телеконсультаций.

COVID-19 среди медиков

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у около сотни медработников, так, за сутки положительный ПЦР-тест на COVID-19 получили 96 медиков.

В общем, от начала пандемии болезнь обнаружили у 7 357 медиков, по меньшей мере 43 из них умерли от осложнений. Вместе с тем, 4 976 работников медицинской сферы выздоровели и вернулись к работе.

Коронавирус в рядах ВСУ

За сутки зарегистрировали два случая инфицирования коронавирусом среди украинских военных. В больницах находятся 144 военных, на самоизоляции еще 535.

Зато 442 военнослужащие смогли преодолеть недуг, но 5 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Руководство ВСУ отмечает, что очагов вспышек болезни нет, а большинство случаев инфицирования происходят во время эпизодических встреч военных с друзьями или родными.

Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала

Украинский врач рассказала, чем опасен COVID-19

Коронавирусная болезнь опасна непрогнозируемым течением. Человек приходит своими ногами, а через несколько часов уже не может жить без использования кислорода.

Состояние больного COVID-19 может стать критическим мгновенно.

Важно Состояние ухудшается мгновенно: украинский врач рассказал о ходе COVID-19

Главные новости о COVID-19 в Украине

Семь областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 12 июля не готовы перейти к следующему этапу ослабление карантина семь областей:

Винницкая область,

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Ровенская область,

Тернопольская область,

Черниговская область.

Полиция оштрафовала ночной клуб под Киевом из-за нарушения карантина

Правоохранители обнаружили в одном из ночных клубов в Киевской области сразу 2 нарушения. Заведение, расположено в поселке Козин, работало после 23:00, а его посетители и персонал – это более пол тысячи людей были без защитных масок.

Владельцы обязаны заплатить штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Штраф за неверные данные об эффективности Протефлазида против COVID-19

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал фармкомпанию Экофарм за то, что те обещали эффективность препарата Протефлазид в лечении коронавирусной болезни.

Компания сманипулировала исследованием, которое свидетельствовало об эффективности Протефлазида в лечении людей. На самом же деле научные данные не касается ни COVID-19, ни любого другого коронавирусау человека. Исследование изучало действие препарата на коронавирус у свиней.

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Как украинцы отдыхают в странах "красной" зоны COVID-19

Три из пяти стран, куда можно полететь на отдых украинцы, все еще остаются в "красной" зоне. Только Турция и Хорватия находятся в "зеленой".

Вернувшись домой из Албании, Черногории и Египта, туристам следует отбыть две недели на карантине. Сократить этот срок можно, сдав тест на COVID-19.

На этой неделе в перечень "красной" зоны добавили Албанию.

Как безопасно путешествовать во время пандемии / Инфографика 24 канала

Новости про коронавирус в мире 12 июля

В мире продолжает расти количество больных COVID-19, в настоящее время количество инфицированных – 12 379 269 человек (данные согласно с системой мониторинга Университета Джонса Гопкинса).

Из более 12 миллионов больных, выздоровели сейчас 7 021 460 больных, но не смогли преодолеть инфекцию 565 704 человека, к сожалению, они скончались от осложнений.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 3 247 782;

Бразилия – 1 839 850;

Индия – 849 522;

Россия – 726 036;

Перу – 322 710;

В США мужчина инфицировался на коронавирусной вечеринке

Врачи американского госпиталя города Сан-Антонио рассказали об умершем от коронавируса пациенте, который заразился на коронавирусной вечеринке. 30-летний мужчина верил, что COVID-19 – это обман.

В США существует такое явление как ковид-вечеринки (COVID party). Эти вечеринки организовывает кто-то, у кого уже диагностирован коронавирус. А приходят туда люди, которые либо не верят в существование вируса, или хотят переболеть и получить иммунитет.

Руководство Швеции сожалеет, что не ввело карантин

Главный эпидемиолог Швеции отметил, что страна сделала ставку на коллективный иммунитет и, похоже, это неоправданно.

Сейчас количество больных в стране растет. Так, за 2 недели с 24 июня по 7 июля в Швеции обнаружили более 14 тысяч новых случаев.

Несмотря на это, в стране не произошло коллапса, ситуация некритическая и контролируемая. Впрочем, это благодаря хорошо развитой системе здравоохранения Швеции.

Кроме этого, в стране также не удалось избежать экономических последствий, несмотря на то, что жесткий карантин введен не был.

Важно Россия заявила о завершении испытаний вакцины против коронавируса

Исследование коронавируса

Иммунитета без значительных потерь человечество не получит

Ученые считают, что коллективный иммунитет невозможно получить цель без значительных человеческих потерь.

Так, всего у 5% людей, которые выздоровели от коронавируса, в крови есть антитела. Также ученые заметили значительную разницу в формировании иммунитета в зависимости от места жительства: антитела были зафиксированы у 10% участников, живущих в Мадриде, но только у 3% жителей прибрежных регионов.

Россия заявила об успешных испытаниях вакцины против COVID-19

Ученые Московского государственного медицинского университета имени Сеченова объявили об успешном завершении клинических испытаний вакцины против COVID-19.

Исследования препарата продолжались с 18 июня. В них принимали участие 38 добровольцев. По словам авторов исследования, инъекция не привела к негативным воздействиям на организм, кроме повышенной температуры тела в первые дни после вакцинации. Следовательно, безопасность вакцины подтвердили.