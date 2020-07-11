Головні новини про коронавірус 11 липня: спалах на чорноморському курорті, антирекорд у США
В Україні за добу 800 нових хворих на коронавірус. 4 вітчизняні препарати тестують на ефективність лікування COVID-19. Зеленський просить Раду скасувати карантинні обмеження зарплат чиновників. На морському курорті Миколаївщини спалах коронавірусу. США побили антирекорд за приростом нових хворих. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 липня.
Новини про коронавірус в Україні 11 липня
Статистика коронавірусу в Україні
Впродовж минулої доби в Україні виявили 800 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих зареєстрували у Києві (+125), а також у Львівській (+119) та Закарпатській (+108) областях.
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За минулу добу виписали 861 пацієнта, який лікувався від коронавірусу. На жаль, від учора померли ще 27 інфікованих.
COVID-19 в областях України
- Вінницька область – 2 081 (+21);
- Волинська область – 2 987 (+55);
- Дніпропетровська область – 1 140 (+3);
- Донецька область – 758 (+7);
- Житомирська область – 1 512 (0);
- Закарпатська область – 3 842 (+108);
- Запорізька область – 612 (+2);
- Івано-Франківська область – 2 971 (+56);
- Кіровоградська область – 670 (0);
- Київ – 6 115 (+125);
- Київська область – 2 986 (+46);
- Львівська область – 6 882 (+119);
- Луганська область – 93 (+3);
- Миколаївська область – 477 (+10);
- Одеська область – 2 141 (+33);
- Полтавська область – 331 (+1);
- Рівненська область – 4 520 (+66);
- Сумська область – 337 (+5);
- Тернопільська область – 2 217 (+43);
- Харківська область – 2 621 (+44);
- Херсонська область – 204 (+1);
- Хмельницька область – 888 (+7);
- Чернівецька область – 5 117 (+21);
- Черкаська область – 738 (+13);
- Чернігівська область – 594 (+2).
- Коронавірус у Збройних силах України: станом на 11 липня від хвороби лікуються 144 військових, а ще 519 перебувають на самоізоляції. Натомість 440 військовослужбовців змогли подолати недугу, але ще 5 померли від ускладнень, спричинених хворобою.
- COVID-19 серед українських медиків: За минулу добу коронавірус виявили у 48 медпрацівників. Загалом, початку пандемії хворобу виявили у 7 261 медика, щонайменше 43 з них померли під час її перебігу. Втім, є і хороші новини, адже 4 920 працівників медичної сфери вже одужали.
Ризик зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу
Головні новини про COVID-19 в країні за сьогодні
4 вітчизняні препарати тестують на ефективність лікування COVID-19
На ефективність у лікуванні COVID-19 перевіряють 4 вітчизняні препарати: Амізон, Аміксин, Корвітин, Біовен. За словами Степанова, деякі з них вже перебувають на завершальних стадіях клінічних випробувань.
8 областей України не готові до послаблення карантину
В Україні наразі діє адаптивний карантин. Нагадаємо, що від 22 червня можливість послаблення обмежень в регіонах визначають вже за 4 критеріями. Згідно з ними станом на 11 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину шість областей:
- Волинська область,
- Донецька область,
- Закарпатська область,
- Рівненська область,
- Тернопільська область,
- Чернігівська область.
Зеленський просить Раду скасувати карантинні обмеження зарплат чиновників
Зеленський просить членів парламенту ухвалити на позачерговому засіданні 13 липня проєкт закону, який передбачає скасування введених за його ж ініціативою обмежень зарплат чиновників у 47 тисяч гривень. Нагадаємо, що обмеження зарплат чиновників були запроваджені через карантин ще 13 квітня.
На морському курорті у Миколаївській області спалах коронавірусу
У курортному селі Рибаківка Коблівської ОТГ у двох людей виявили коронавірус. Аби стримати розповсюдження COVID-19, дитячий садочок "Перлинка" закрили на карантин. Оскільки працівники сімейної амбулаторії контактували з хворими на коронавірус, установу теж зачинили на двотижневий карантин.
До теми Коронавірус у США: новий антирекорд і COVID-19 "помолодшав"
Новини про коронавірус у світі 11 липня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі коронавірус діагностували у 12 518 263 людей. Водночас 6 898 615 пацієнтів одужали, але 560 781 помер.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 3 184 722;
- Бразилія – 1 800 827;
- Індія – 820 916;
- Росія – 719 449;
- Перу – 319 646;
Як безпечно мандрувати під час пандемії / Інфографіка 24 каналу
США побили антирекорд за новими випадками коронавірусу
Впродовж останньої доби у США виявили 63 242 нових хворих – це абсолютний максимум від початку епідемії. Зазначимо, що країна вже довгий час перебуває на першому місці за виявленими хворими на коронавірус. Окрім того, у Штатах двічі упродовж одного тижня фіксували антирекорди з добового приросту хворих. Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі констатував, що ситуація в країні дуже серйозна. Тому у Білому домі закликали молодих американців пройти тест на вірус, навіть якщо у них немає симптомів захворювання.
Дослідження коронавірусу
Чому коронавірус атакує не лише легені, а й весь організм
Медики вкотре підтвердили, що коронавірус атакує практично кожну основну систему людського організму, пошкоджуючи органи й змушуючи кров згортатися. Серце втрачає здоровий ритм, нирки перестають нормально функціонувати, а шкіра покривається висипами. Також коронавірус викликає головні болі, запаморочення, біль в м’язах і шлунку та безліч інших симптомів разом з класичними респіраторними симптомами, такі як кашель та лихоманка.
Значна частина шкоди, яку може заподіяти вірус, пов'язана з його спорідненістю з рецепторами ACE2. Він покриває клітини, які вистилають кровоносні судини, нирки, печінкові протоки, підшлункову залозу, кишковий тракт та дихальні шляхи.