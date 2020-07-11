В Україні за добу 800 нових хворих на коронавірус. 4 вітчизняні препарати тестують на ефективність лікування COVID-19. Зеленський просить Раду скасувати карантинні обмеження зарплат чиновників. На морському курорті Миколаївщини спалах коронавірусу. США побили антирекорд за приростом нових хворих. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 липня.

Новини про коронавірус в Україні 11 липня

Статистика коронавірусу в Україні

Впродовж минулої доби в Україні виявили 800 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих зареєстрували у Києві (+125), а також у Львівській (+119) та Закарпатській (+108) областях.

Днем раніше Головні новини про коронавірус 10 липня: який ризик смерті, спалах на заводі крабових паличок

За минулу добу виписали 861 пацієнта, який лікувався від коронавірусу. На жаль, від учора померли ще 27 інфікованих.

Від початку пандемії в Україні виявили 52 843 випадки інфікування коронавірусом. 25 810 з них залишаються активними. Загалом від початку року в Україні від COVID-19 одужала 24 661 людина, але померли 1 372 пацієнти з COVID-19.

COVID-19 в областях України

Вінницька область – 2 081 (+21);

Волинська область – 2 987 (+55);

Дніпропетровська область – 1 140 (+3);

Донецька область – 758 (+7);

Житомирська область – 1 512 (0);

Закарпатська область – 3 842 (+108);

Запорізька область – 612 (+2);

Івано-Франківська область – 2 971 (+56);

Кіровоградська область – 670 (0);

Київ – 6 115 (+125);

Київська область – 2 986 (+46);

Львівська область – 6 882 (+119);

Луганська область – 93 (+3);

Миколаївська область – 477 (+10);

Одеська область – 2 141 (+33);

Полтавська область – 331 (+1);

Рівненська область – 4 520 (+66);

Сумська область – 337 (+5);

Тернопільська область – 2 217 (+43);

Харківська область – 2 621 (+44);

Херсонська область – 204 (+1);

Хмельницька область – 888 (+7);

Чернівецька область – 5 117 (+21);

Черкаська область – 738 (+13);

Чернігівська область – 594 (+2).

Коронавірус у Збройних силах України: станом на 11 липня від хвороби лікуються 144 військових, а ще 519 перебувають на самоізоляції. Натомість 440 військовослужбовців змогли подолати недугу, але ще 5 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

станом на 11 липня від хвороби лікуються 144 військових, а ще 519 перебувають на самоізоляції. Натомість 440 військовослужбовців змогли подолати недугу, але ще 5 померли від ускладнень, спричинених хворобою. COVID-19 серед українських медиків: За минулу добу коронавірус виявили у 48 медпрацівників. Загалом, початку пандемії хворобу виявили у 7 261 медика, щонайменше 43 з них померли під час її перебігу. Втім, є і хороші новини, адже 4 920 працівників медичної сфери вже одужали.



Ризик зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

Головні новини про COVID-19 в країні за сьогодні

4 вітчизняні препарати тестують на ефективність лікування COVID-19

На ефективність у лікуванні COVID-19 перевіряють 4 вітчизняні препарати: Амізон, Аміксин, Корвітин, Біовен. За словами Степанова, деякі з них вже перебувають на завершальних стадіях клінічних випробувань.

8 областей України не готові до послаблення карантину

В Україні наразі діє адаптивний карантин. Нагадаємо, що від 22 червня можливість послаблення обмежень в регіонах визначають вже за 4 критеріями. Згідно з ними станом на 11 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину шість областей:

Волинська область,

Донецька область,

Закарпатська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Чернігівська область.

Зеленський просить Раду скасувати карантинні обмеження зарплат чиновників

Зеленський просить членів парламенту ухвалити на позачерговому засіданні 13 липня проєкт закону, який передбачає скасування введених за його ж ініціативою обмежень зарплат чиновників у 47 тисяч гривень. Нагадаємо, що обмеження зарплат чиновників були запроваджені через карантин ще 13 квітня.

На морському курорті у Миколаївській області спалах коронавірусу

У курортному селі Рибаківка Коблівської ОТГ у двох людей виявили коронавірус. Аби стримати розповсюдження COVID-19, дитячий садочок "Перлинка" закрили на карантин. Оскільки працівники сімейної амбулаторії контактували з хворими на коронавірус, установу теж зачинили на двотижневий карантин.

До теми Коронавірус у США: новий антирекорд і COVID-19 "помолодшав"

Новини про коронавірус у світі 11 липня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі коронавірус діагностували у 12 518 263 людей. Водночас 6 898 615 пацієнтів одужали, але 560 781 помер.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 3 184 722; Бразилія – 1 800 827; Індія – 820 916; Росія – 719 449; Перу – 319 646;



Як безпечно мандрувати під час пандемії / Інфографіка 24 каналу

США побили антирекорд за новими випадками коронавірусу

Впродовж останньої доби у США виявили 63 242 нових хворих – це абсолютний максимум від початку епідемії. Зазначимо, що країна вже довгий час перебуває на першому місці за виявленими хворими на коронавірус. Окрім того, у Штатах двічі упродовж одного тижня фіксували антирекорди з добового приросту хворих. Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі констатував, що ситуація в країні дуже серйозна. Тому у Білому домі закликали молодих американців пройти тест на вірус, навіть якщо у них немає симптомів захворювання.

Дослідження коронавірусу

Чому коронавірус атакує не лише легені, а й весь організм

Медики вкотре підтвердили, що коронавірус атакує практично кожну основну систему людського організму, пошкоджуючи органи й змушуючи кров згортатися. Серце втрачає здоровий ритм, нирки перестають нормально функціонувати, а шкіра покривається висипами. Також коронавірус викликає головні болі, запаморочення, біль в м’язах і шлунку та безліч інших симптомів разом з класичними респіраторними симптомами, такі як кашель та лихоманка.

Значна частина шкоди, яку може заподіяти вірус, пов'язана з його спорідненістю з рецепторами ACE2. Він покриває клітини, які вистилають кровоносні судини, нирки, печінкові протоки, підшлункову залозу, кишковий тракт та дихальні шляхи.